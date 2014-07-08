中国财政部采取措施引导社会资金回流“三农”

路透北京7月8日 - 中国财政部周二称，加大县域金融机构涉农贷款增量奖励政策支持力度，对涉农贷款平均余额增长超过15%的县域金融机构，按照增量部分的2%给予奖励，同时扩大试点范围，对农村金融税收实施优惠政策，以引导社会资金回流“三农”（农业、农村和农民）。

财政部网站刊登的公告称，2013年财政部拨付奖励资金20.90亿元人民币，今年中央财政将山西、福建、海南、重庆、贵州、西藏、青海等七省（区、市）纳入政策试点范围。至此已覆盖全国25个省（区、市），包括全部粮食主产区和绝大多数中西部地区。

财政部称，继续完善农村金融机构定向费用补贴政策，对符合条件的村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等三类新型农村金融机构，以及基础金融服务薄弱地区的金融机构网点，按照贷款平均余额的2%给予补贴，2013年拨付补贴资金41.05亿元。

今年中央财政在总结政策执行情况的基础上，对政策进行了细化和完善，明确金融机构享受政策的期限，严格政策执行要求，突出支农支小导向。

同时实施农村金融税收优惠政策，减轻农村金融机构税负。对金融机构小额农户贷款（5万元以下）利息收入和保险公司农业保险保费收入免征营业税，并减按90%计算应纳税所得额。

对农村信用社、新型农村金融机构以及县域以下法人的农村合作银行、农村商业银行，继续实行3%的营业税率；并减轻小微企业税负，对符合条件且年应纳税所得额低于10万元（含）的小型微型企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，并减按20%征收企业所得税。

据中国央行统计，2013年末全国涉农贷款余额为20.8万亿元，同比增长18.4%，较各项贷款平均增幅高4.5个百分点。

截至2013年末，全国共有987家村镇银行开业，贷款余额3,632亿元，同比增长55.8%，其中80%以上投向“三农”和小微企业。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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