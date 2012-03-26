中国财政部规范社保财政专户管理

路透北京3月26日电---中国财政部称,将明确社会保障基金专户归口管理後的职责划分,并严格执行社会保险基金计息和保值增值规定.

2011年以来,财政部在全国范围内组织开展地方财政专户清理整顿工作,在核查工作中,社保专户管理也暴露出一些问题,亟待进一步规范和解决.

周一刊登在财政部网站上的通知称,社保专户实行归口管理後,按照"管钱"、"管事"分开的原则,财政国库部门主要负责做好账户管理(包括账户开立、变更、撤销等)、资金管理和会计核算管理工作等;财政社会保障部门主要负责做好预算指标下达、用款计划审核、业务台账记录、财务管理等工作.

通知并称,要严格执行社会保险基金计息和保值增值规定,包括地方财政不得投资社会保险基金等.

财政部门要对开户银行提出分险种、按政策计息的要求,财政国库部门、财政社会保障部门、社会保险经办机构和开户银行要定期对账,财政部门不得自行分配利息.

中国社会保障基金一般按不同的项目分别建立,如社会保险基金、社会救济基金、社会福利基金等.截止到2011年底,社保基金投资运营总资产8,689亿元.其中,直接投资资产为5,042亿元,占58.03%;委托投资资产为3,647亿元,占41.97%.

**严格执行社保基金保值增值规定**

通知称,地方财政社会保障部门要根据社会保险基金结余情况,在与有关部门协商的基础上,提出可转存定期存款或购买国家债券的基金结余数量和期限的建议.

财政国库部门要按照国家规定制定具体转存定期存款、购买国家债券的操作方案,并按规定的程序实施.

"地方财政部门不得动用基金结余进行任何其他形式的直接或间接投资."通知称.

通知并称,地方财政部门要建立健全基金保值增值制度及运作机制,在确保基金支付安全的前提下实现保值增值.

此外,通知规定,中国还将清理纳入社保专户管理的财政补助资金,并建立社保专户规范管理的长效机制,比如建立定期检查机制等.(完)

更多细节,请点选财政部网站(here)

--发稿 李文科;审校 杨淑祯

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