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时事要闻 | 2013年 3月 19日 星期二 16:55 BJT

中国财政部副部长王军将担任国家税务总局局长--消息

路透北京3月19日 - 两位消息人士周二对路透表示，财政部副部长王军将调任中国国家税务总局局长，接替现任局长肖捷。

消息人士称，对王军的人事任命对内已经宣布，肖捷的新职务预计为国务院副秘书长。“对王军的任命是今天宣布的，已经直接上任了。”一位不具名的消息人士对路透称。

财政部对上述消息不予置评，国税总局则尚未能联络到。

王军，55岁，1958年11月生，河南商丘人，北京大学政府管理学院政治学理论专业研究生毕业,获法学博士学位。2005年10月-2012年4月任财政部副部长、党组成员，2012年4月任财政部副部长、党组副书记。为中国共产党第十八届中央委员会候补委员。

肖捷，56岁，1957年6月出生，辽宁开原人。中国人民大学财政系财政金融专业毕业。他曾在北京市机械局机械研究所、机电研究所当过工人，其后在财政部工作了20多个年头，担任过财政部副部长，曾在德国进修。之后任中共湖南省副省长，2007年起任国家税务局局长。 （完）

(发稿 沈燕; 审校 屈桂娟)

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