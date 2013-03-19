中国财政部副部长王军将担任国家税务总局局长--消息

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透北京3月19日 - 两位消息人士周二对路透表示，财政部副部长王军将调任中国国家税务总局局长，接替现任局长肖捷。
消息人士称，对王军的人事任命对内已经宣布，肖捷的新职务预计为国务院副秘书长。“对王军的任命是今天宣布的，已经直接上任了。”一位不具名的消息人士对路透称。
财政部对上述消息不予置评，国税总局则尚未能联络到。
王军，55岁，1958年11月生，河南商丘人，北京大学政府管理学院政治学理论专业研究生毕业,获法学博士学位。2005年10月-2012年4月任财政部副部长、党组成员，2012年4月任财政部副部长、党组副书记。为中国共产党第十八届中央委员会候补委员。
肖捷，56岁，1957年6月出生，辽宁开原人。中国人民大学财政系财政金融专业毕业。他曾在北京市机械局机械研究所、机电研究所当过工人，其后在财政部工作了20多个年头，担任过财政部副部长，曾在德国进修。之后任中共湖南省副省长，2007年起任国家税务局局长。 （完）
(发稿 沈燕; 审校 屈桂娟)
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。