去年11月末中国理财产品余额大增至7.61万亿元

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京1月11日 - 去年中国银行理财产品发展迅猛.截至当年11月末,银行业金融机构理财产品余额达7.61万亿元人民币.相比2011年末4.59万亿元的余额,已增长近66%.
新华社周四晚间报导称,中国银行业协会与普华永道联合发布的《中国银行家调查报告(2012)》显示,近八成银行家对理财产品业务发展持支持态度.同时,理财产品市场高速发展背后的风险也引起关注.
50.9%的银行家认为理财产品形成的大量表外资产,可能会对银行的资产质量和经营稳定性带来影响.银行家并认为,理财产品的发展是银行从以产品为导向转变为以客户为导向的重要实践,当前更是面临多种金融机构的激烈竞争,需要在平衡风险的基础上继续推进.
中国银监会纪委书记杜金富此前表示,银行理财产品通过募集资金投资债券、股票以及各类项目等直接融资工具,成为连接居民储蓄资金和直接融资的桥梁,对改善中国社会融资结构发挥了不可替代的作用.
中国央行央周四公布,2012年全年新增人民币贷款8.2万亿元,基本符合预期;当年新增社会融资15.76万亿元,增势明显.据路透统计,2012年社会融资中的人民币和外币新增贷款占比,已降至不足六成.而在最早公布该数据的2008年,上述占比为72.4%.另外,除企业债融资占比明显提升外,信托贷款的表现也很抢眼,最新的占比为8.2%,较2011年的0.9%提升明显.(完)
(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。