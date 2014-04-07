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中国财经 | 2014年 4月 7日 星期一 10:27 BJT

中国去年末对外金融净资产19,716亿美元 同比增13.5%--外管局

路透北京4月4日 -中国国家外汇管理局周五公布2013年末中国国际投资头寸表，当期对外金融净资产19,716亿美元，较上年末增长13.5%。

数据显示，去年末，中国对外金融资产59,368亿美元，对外负债39,652亿美元，分别同比增长14.7%和15.3%。

在对外金融资产中，中国对外直接投资6,091亿美元，证券投资2,585亿美元，其他投资11,888亿美元，储备资产38,804亿美元，分别占对外金融资产的10%、4%、20%和65%。

在对外负债中，外国来华直接投资23,475亿美元，证券投资3,868亿美元，其他投资12,309亿美元，分别占对外负债的59%、10%和31%。

国际投资头寸表是反映特定时点上一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表，它与反映交易流量的国际收支平衡表一起，构成该国家或地区完整的国际账户体系。

2012年末，中国对外金融资产51,749亿美元，对外金融负债34,385亿美元，分别较上年末增长9%和13%，增速分别回落6个和12个百分点；对外金融净资产17,364亿美元，增长3%。（完）

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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