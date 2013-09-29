首批11家金融机构获准设上海自贸区分支机构 含八家中资行

兖州煤业称收购联合煤炭进展顺利 澳洲业务可望尽快扭亏
路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。
路透上海9月29日 - 中国(上海)自由贸易试验区周日挂牌，首批有11家金融机构获准在上海自贸区设立分支机构，其中含八家中资银行、一家金融租赁公司以及两家外资银行。
上海自贸区挂牌仪式上公布的金融类颁证名单显示，首批入驻自贸区的金融机构包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(1988.HK)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)四大国有银行。
另外四家中资银行为交通银行(601328.SS)(3328.HK)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)、浦发银行(600000.SS)和上海银行；此外交银金融租赁公司，以及花旗银行（中国）有限公司和星展银行（中国）有限公司亦首批获准在上海自贸区设立分支机构。
除11家金融机构外，首批25家企业也已在上海自贸区获批入驻，涵盖商贸服务、金融服务、文化服务、通信服务、跨境贸易电子商务、境外投资、大宗商品和期货保税交割和保险业等领域。
备受关注的中国（上海）自由贸易试验区总体方案周五出炉，明确将经过两至三年的改革试验，探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放。上海自贸区可对人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等先行先试。（完）
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
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