中国全国金融工作会议7月14日召开 讨论加强监管协调--华尔街日报

路透北京7月5日 - 道琼斯旗下华尔街日报周三援引消息人士称，中国将于7月14日（下周五）召开全国金融工作会议，讨论加强金融监管协调工作。

华尔街日报网站刊登的报导并称，此次会议上决定的最终方案可能不会像一些官员和政府顾问主张的那样创设一个“超级监管部门”；相反，中国领导层可能采取力度没有那么激进的措施，比如在与其他监管机构协调方面，赋予中国央行更大的话语权。

中国的全国金融工作会议一般每五年召开一次。此次闭门会议将寻求为如何解决监管体系分散化这一问题奠定基调。

报导援引一位知情人士称，稳定是当前的头等大事，此举的目的是改善监管协调。

“将更多监管权力集中到中国央行将需要一些权力集团放弃手中的权力。因此，最终的方案预计将没有那么激进，同时仍会寻求提升央行的地位。”报导称，“当前正在讨论的一种选择是在央行内部另设一个部门，负责与银行、证券和保险监管部门的协调工作。”

中国金融工作会议至今已召开四次，分别是在1997年、2002年、2007年、2012年，如无意外今年将召开第五次金融工作会议。当前中国金融机构混业经营与分业监管体制之间的矛盾日益突出，市场人士普遍预期，金融监管体制改革将成为此次会议的重要议题。（完）