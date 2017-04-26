防止金融腐败必须管住关键权力 加大问责力度--新华时评

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
新华时评称，金融领域是利益、权力相对集中的“高地”，掌握企业IPO生杀大权的股票发审部门更是如此。虽然证监会对发审委委员的监管有回避机制，但冯小树案暴露出这种回避机制并没有得到严格落实。
“防止金融腐败，特别要强化对重要权力部门、关键环节和敏感岗位的监督制约。”时评指出。
新华社并称，冯小树以他人名义受让相关拟上市公司股权，持有并交易了相关上市公司股票，这种在企业改制上市过程中突击入股，待股票上市后高价卖出的行为，历来属于证券法关于禁止从业人员参与股票交易的规范范畴。
然而，这起案件之所以得到查处，是源于中央第七巡视组对证监会开展专项巡视移交的相关线索。由此可见，对于身处核心部门的“冯小树们”还是缺少有效监督，制度上的漏洞为其权力寻租提供了温床。
新华称，金融腐败一直被视为高“技术含量”的腐败，“冯小树们”精通监管规则，熟悉金融市场的专业操作，因此这类腐败具有极强的隐蔽性和复杂性，监管难度大，对国家金融安全造成的危害也大。
国务院第五次廉政工作会议提出的严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为，对个别监管人员和公司高管监守自盗、与金融大鳄内外勾结等非法行为，必须依法严厉惩处、以儆效尤等要求，正是此中要义。
新华时评表示，防止金融腐败，一方面要用制度的卡尺对权力进行约束，筑起权力“防火墙”，拔除监守自盗、内外勾结的“病根”，另一方面还要加大问责力度，强化机构问责、监管问责和对监管者问责，只有这样，才能避免出现更多的“冯小树”。
国家主席习近平最新表示，要坚定不移地维护金融安全，坚决守住不发生系统性金融风险底线，加强金融监管，统筹监管系统重要性金融机构、金融控股公司和重要金融基础设施。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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