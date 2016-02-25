中国不会爆发金融危机 减少对冲并提高持仓--施罗德

路透香港2月25日 - 施罗德投资(SDR.L)称，除非进一步发生严重的政策错误及突变，否则中国爆发全面危机的机会不大，因中国的优势包括当局仍掌控银行体系、拥有庞大的流动账户盈余、中央政府债务占国内生产总值的比例较低并能够吸收部分坏账、拥有较高储蓄率以及部分封闭的资本账户。

施罗德亚洲（日本除外）股票主管白家宝在其评论中并称，随着市场开始消化极为黯淡的中国经济前景以及恐慌情绪逐渐蔓延，该行已减少对冲并提高部分投资组合的股票投资比例，包括增持台湾及香港的部分蓝筹股。

以下为其评论全文：

尽管市场近期发生了许多大事，但实际上中国的状况并无太大变化。对于亚洲其他市场而言，这或会带来趁低吸纳优质股票的良机。

造成中国目前困局的主要原因是人民币正在急剧下跌。市场担忧当局将失去对人民币汇率的控制能力，而这将会促使资金进一步外流。过去几个月的资金外流情况非常严重，仅计12月份便录得1,080亿美元的资金外流，中国的外汇储备正快速下跌至3万亿美元大关，而以往有部分中国评论员认为该水平是一个重要关口。

为何这些数字如此重要？主要因为中国目前正在实施挂鈎汇率制度（即使中国正致力转向“干预式”浮动汇率制度）。所有亚洲的长线投资者都知道，在挂鈎汇率制度下实施独立的货币政策是一种自相矛盾的做法，而这正是引发1997/98年亚洲金融风暴的主要原因。由于面临大规模的资本外流，为扞卫人民币汇率，中国当局不断买入人民币及卖出美元，从而导致外汇储备持续减少。

虽然当局大举干预，但人民币汇率仍不断下跌。这对于任何央行都并非好事，特别是全球不久前刚经历过一场史上最大的信贷泡沫爆破。当然，流动性紧缩会促使投资者担忧脆弱的金融体系，并引发风险资产的抛售。

下一步会怎样？

那么，今后中国会出现什么情况？若资本持续外流，我们认为后果将会非常严重。银行体系过度借贷，以及企业表现疲弱及杠杆过高的问题在短期内将会变得明显。

目前我们认为当局可施行的策略将越来越少（从而会带来政策突变及不确定性）。然而，鉴于中国股市已大幅下跌，我们终于知道实际情况并非像以往许多金融界权威人士所宣称的那样，当局不可能使所有问题凭空消失。

结局似乎越来越明显。人民币或会出现更大跌幅的贬值，大量坏账开始涌现，而名义国内生产总值增长率将会跌穿5%（最好情况）。由于估值仍大幅偏高，A股市场或会进一步下跌，与此同时，我们预期境内及离岸中国债券市场亦会出现波动。

不会爆发全面金融危机

我们认为中国爆发全面危机的机会不大，除非进一步发生严重的政策错误及突变。中国的优势包括当局仍掌控银行体系、拥有庞大的流动账户盈余、中央政府债务占国内生产总值的比例较低并能够吸收部分坏账、拥有较高储蓄率以及部分封闭的资本账户。利好方面，随着服务业增长超出工业增长，中国经济将出现部分结构调整，而东部沿海地区（“优质”省份）的经济健康状况远胜于内陆及北部各省。

亚洲股市估值反映前景黯淡

随着市场开始消化极为黯淡的中国经济前景以及恐慌情绪逐渐蔓延，我们已开始提高部分投资组合的股票投资比例。虽然该地区的前景低迷，但如上文所述，我们估计不会再度爆发金融危机。商品价格下跌最终将会有利于亚洲经济，而目前亚洲股市已回落至2011年欧元区危机时期的低位。

整体而言，我们越来越相信亚洲的悲观前景已被消化。我们已减少对冲并开始增持台湾及香港的部分蓝筹股，其中大部分为亚洲上市的全球科技及制造业龙头企业，这些股票通常会受惠于人民币贬值。我们亦增持防守性较强的收益股，其中部分股票因收益基金的赎回压力而遭到严重抛售。

然而，我们仍对东盟股市维持谨慎的态度，该地区的整体估值仍偏高，盈利预期仍不切实际（尽管通缩压力不断升温以及经济增长前景低迷，市场仍普遍预期2016年盈利增长将会加快）。中国的情况相对宽松，目前基本处于窄幅波动。随着恐慌及动荡蔓延，我们仍乐意观望“优质”中国股（私营行业的科技、互联网、服务、消费相关股）是否会如我们预测般取得强劲表现。

整体而言，我们将会把握机会在亚洲股市进一步下跌时投资于优质企业。目前状况并不理想，中国确实正处于艰难时期，但投资者需谨记，亚洲国内生产总值增长与股市回报之间并无关联性，其中中国的关联性最低。

我们认为，随着备受期待的经济周期及创造性破坏的趋势来临，坏账增加、亚洲股市暴跌及中国市场动荡将会带来入市良机。（完）