中国金融数据筑底或预示经济通胀回升--国信证券

路透北京7月15日 - 中国券商--国信证券最新发布的研究报告指出，金融数据的环比变化对于实体经济变化具有领先前瞻意义，而这个变化是剔除季节性因素后的环比。

以社融变化为例，其和实体经济增长之间在大概率上有如下关系：社融环比增长领先于实体经济环比，时间差为1-2个季度，但是多为1个季度。

报告认为，金融数据同样也是通货膨胀类数据的前瞻性指标，其中M1、（M2-M1）数据都前瞻于CPI变化。从4月份开始的货币数据变化构筑了M1的底部回升和准货币（M2-M1）的顶部回落，按照时滞6个月的历史经验，从10月份开始，CPI的增速也将脱离底部，出现回升。

对于金融市场，报告称，短期内实体经济变化无法证实或证伪，但是虚拟金融经济上行，考虑到两者之间大概率存在相关性，债券市场会蒙受压力，也即“金融底—利率底—经济底”三者之间的排布顺序，利率底将靠近金融底而出现。

“我们将谨慎观察的时间窗口放在8月底、9月初，需要届时观察经济底能否如期出现。”报告指出。

报告认为，虽然金融低企稳回升，但货币政策不会马上反向收紧。虽然本次M2、社融规模增长很多，但也受到基数效应影响。如果剔除基数效应，用环比折年率角度观察，则金融热度没有那么夸张。此外，相比M2的异常性和不可解释性，社融、信贷的环比折年率变化相对温和，基本维持在13-15%的范围内，远不能和去年一季度20%以上的增速比较。

因此，从政策层面看，没有必要出现反向收紧的压力，但同时继续宽松的必要性也减少。后期，货币金融政策着力点可能在如何保持M2稳定的背景下，推动社融、信贷继续回升，即“货币方面要稳、信贷方面要松”。

报告分析，在金融数据中，来自资产端的社融增长、信贷增长，相比来自负债端M2，更为直接地触及实体经济。因此，作为经济变化的前瞻性指标，社融增长更为合理有效。

在具体的时间关系上，报告称，社融规模变化和实体经济增长之间在大概率上存在前瞻性关系，即社融环比变化领先实体经济环比变化大约一至二个季度，但是多为一个季度。（完）

(发稿 李贺; 审校 毕晓雯)

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