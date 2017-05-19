中国金融去杠杆应加强监管政策协调 保持定力并管理好预期--专家

路透上海5月19日 - 中国上海证券交易所资本市场研究所所长施东辉认为，监管当局应加强政策协调，对结构性的流动性压力和阶段性的干扰变量保持战略定力，管理和引导好市场预期，在市场因系统性流动性枯竭而失灵时进行干预，确保不出现对资产价格周期和整体系统性风险产生巨大影响的市场冲击。

他周五在上海证券报撰文指出，近年来金融市场杠杆盛行的根本原因在于刚性兑付和对“死给你看、央妈必救”的信念，要彻底规范杠杆和套利行为，就需要打破刚性兑付，放开债券违约乃至中小金融机构的破产，使风险定价正常化，唯有如此才能有效降低金融杠杆。

“可以预见，中国将采用一贯的循序渐进式的方法来解决债务问题，去杠杆之路也将一波三折，道阻且长。”他称。

文章从债务规模、结构、增长速度和成本四个维度来分析后指出，中国经济的总体杠杆率虽然不断上升，但规模水平并不极端，问题出在结构性的矛盾上，实体部门杠杆与金融市场杠杆齐飞，企业债务负担和金融体系脆弱性并存，中国债务问题陷入结构性矛盾和困境之中。

“必须承认，去杠杆在某些方面已经错过了最佳的时间窗口期。”文章表示，目前中国经济不仅面临着“利率-汇率-国际化”的三元悖论，也面临着“经济稳定-资产泡沫-去杠杆”的新三元悖论，因此必须充分认识当下中国经济所处的历史方位，更加综合性、系统性地思考去杠杆的战略路径。

具体而言：一是以流动性收缩和结构性改革为政策组合，倒逼负债主体去杠杆；二是以金融去杠杆为先导，带动实体去杠杆；三是以直接融资发展为根本，改善企业资本结构；四是以救助流动性短缺和市场失灵为底线，确保不发生系统性金融风险。

文章并表示，在稳住存量，控制增量的前提下，在国际经济环境趋于复苏的大背景下，必须加大金融改革、国企改革、行业准入制度改革等结构性改革的力度，改变产生高债务融资的制度基础，走上去杠杆的标本兼治之路。

中国银监会审慎规制局局长肖远企此前表示，银监会会从全局角度来做好银行监管工作，同时特别注意绝不因为处置风险而引发新的风险；监管措施对金融市场有正面和稳定的影响，市场不应该紧张。（完）