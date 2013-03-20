博客：中国新一届政府财经团队展现重拾1990年代改革魄力

撰稿 Nick Edwards

路透北京3月19日 - 中国一系列重要财经官员的任命周末一一揭晓，前总理朱熔基的数位得力助手执掌关键财经部委，表明中国将启动1990年代以来最积极的经济改革措施。

副总理马凯、财政部长楼继伟和央行行长周小川，都是朱熔基时任国家经济体制改革委员会(体改委)主任时的老部下。禁止军队经商和导致数百万人工人下岗的国企改革，都是出自体改委的规划。

上述几位是李克强财经团队的代表性人物，这些人基本上都被认为是倾向市场的经济改革者，纵使当今经济条件已有不同，他们也有能力完成前任总理朱熔基所未尽的改革事务。

“中国将会启动结构性改革，最终将会极大地压缩老式的国有企业，”MES Advisers总裁Paul Markowski对路透说。MES Advisers总部位于纽约，长期以来一直担任中国金融当局的顾问。

“(中国)经济政策制订团队的变动，有如奥巴马政府请回克林顿的经济团队来实施自身的经济举措，”Markowski说。在本月举行的中国人大会议中间，他曾会晤了数位中国高层财经官员，包括来自央行和发改委的官员。

朱熔基因领导中国加入世贸组织而写入史册。加入世贸，迫使数千家低效企业关停，使中国出口业跃上全球舞台核心，从而推动中国一跃而成为仅次于美国的世界第二大经济体。

此后的改革步伐便一直无法相提并论了，中国国有企业得以逐渐扩张在经济活动的份量，在金融体系中享有借款优势。批评人士认为这造成民营企业苦无资本，扼杀了创新。

积极改革的必要已很急迫，不仅仅是因为较为容易的改革已经实施完毕，而且中国目前经济总量已是朱熔基离任时的五倍以上，对改革措施的反应将会较为温和。

在就任总理后的首个新闻发布会上，李克强誓言将打破既得利益，以确保经济转型和保持长期稳定增长。

**提升生产率**

在2011-2015年的“十二五”规划中，中国设定了7%的年均经济增长目标，并许诺10年内使家庭收入翻番。这意味着增长率目标还将再保持十年。

经济学家表示，要想达到这个目标，中国必须大幅提高经济生产率，尤其是考虑规模达40万亿元人民币（6.4万亿美元）的城镇化战略。根据中国的城镇化进程，未来10年将有4亿人口从农村迁移到城市。

李克强在回答记者时提到改革一词不下二十次，在他预计10年的总理生涯初期，改革是几乎毫无疑问将是施政重点。

经济改革初步规划可能会在今年秋季的中国共产党高层会议上公布。

而根据猜测，李克强的改革方案将侧重于促进收入再分配和刺激民间消费的财税改革、降低经济增长对投资和出口的依赖、以及推动内需的下一阶段城镇化建设。

美银美林大中华区首席经济学家陆挺提醒不要低估朱熔基离任后的改革措施，即便是步伐明显放慢。

“对于改革的加快，我还是相对有信心的。这么说并不过分。说重启改革是过了。可能过去10年没有大的改革，但的确还是有一些的。周小川就在金融领域实施了一系列该改革。”

2002年起担任央行行长的周小川是一系列广泛金融改革的策划者。这些改革带动新兴的资本市场陆续崛起，放开了一些利率的管制，并取消了人民币钉住美元的汇率制度，而这是人民币成为全球储备货币道路上必要的一步。

周小川的留任，被视为高层明确表态有意完成未尽的改革举措。

新任财长楼继伟在去年11月接受路透专访时表示，中国改革中较容易的领域已经完成，只剩下了需要攻坚的任务，这包括赋税改革，人民币可兑换性和流动自由度的提升。

**没有自满的空间**

被任命为证监会主席的肖钢将在改革发挥重大作用。

肖钢在2月时发表在中国日报上的一篇文章中表示,金融业不应该自满。而是必须抓住机遇继续改革和重组。

这对国有银行的既得利益势力发出了一个令人担忧的信号。在存贷款利率固定的情况下，中国的国有银行通过向国有企业发放基本上无风险的贷款，获取了巨额的利润。

根据一位接近发改委下辖国家信息中心的一位分析师的说法，共产党将经济改革视为关乎其长期执政能力的关键，而政治体制改革则没有被放到类似的位置。

这也就是为什么能力出众的官员被安排到了发改委主任等关键的财经岗位上，目的是确保经验丰富的人选掌控财经体系。

Brunswick高管St.John Moore对其客户表示，中国最新的改革动作鼓舞人心。

“我乐观的认为，他们至少选择了正确的领导团队，”Moore说，“不过现在政策的执行将是主要挑战。”(完)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。