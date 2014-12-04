中金所外汇期货方案已上报 明年有望推出--报载

路透上海12月4日 - 上海证券报周四报导引述知情人士称，中国金融期货交易所正在积极准备外汇期货上市，相关方案已上报证监会，争取明年推出。

中国的外汇期货产品将分为人民币汇率期货和交叉汇率期货两大类。上述知情人士说，中金所拟建立以人民币为中心的外汇期货产品体系，明年准备先行推出交叉汇率期货，即欧元兑美元及澳元兑美元，未来再推人民币汇率期货。

交叉汇率期货是指以外币之间的兑换汇率为标的的期货。而中金所选择欧元/美元、澳元/美元为标的，是因为它们均是国内市场主要的交叉汇率交易币种。

一位期货行业人士介绍，中金所发起的一项调研显示，中国实体经济面临的交叉汇率风险规模中，其中，欧元兑美元风险规模为3,153亿美元，澳元兑美元风险规模为1,097亿美元。交叉汇率年波动约10%，远大于美元/人民币（2%），给企业带来经营困难，中国有1/3企业面临交叉汇率风险。

中信期货分析师尹丹表示，欧元兑美元是全球交易量最大的货币对，而欧元和美元也是全球最大的储备货币，既是中国外汇储备的主要组成部分，又是中国进出口结汇的主要货币，对于中国金融和贸易都有非常大的相关性，在人民币国际化进程中，这个货币对的上市将给市场提供巨大的套保和套利空间。

事实上，在今年10月底，中金所已启动了欧元兑美元交叉汇率期货与澳元兑美元交叉汇率期货仿真交易。仿真交易运行1个多月来，交易日趋活跃，日均成交达39.90万手，日均成交金额达209.41亿元，同时，参与客户也逐渐增多。

为何中金所不直接推出人民币汇率期货，而要先推出交叉汇率期货？上述知情人士直言， “原因之一就是受制于目前的中国外汇管制和外汇方面政策，推出交叉汇率有利于规避这些政策。”

目前，美国芝加哥商品交易所（CME）、香港港交所、巴西等地均有人民币外汇期货。新加坡交易所在10月20日推出人民币外汇期货，莫斯科交易所、中国台湾期货交易所等也准备推出人民币外汇期货。人民币外汇期货俨然已成为全球热点。

在这些交易所中，港交所的人民币外汇期货比较活跃，日成交量在0.3-2亿美元之间。而新加坡交易所的人民币外汇期货虽然上市较晚，却凭其后发优势获得市场关注，10月20日推出后的第一个月总成交量便达到7,709份合约，成为全球人民币外汇期货最活跃的市场之一。（完）

(发稿 林琦； 审校 曾祥进)

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