焦点：奖金公布在即 中国银行家及券商料难见红包鼓鼓

2016年3月拍摄的百元面值的人民币纸币。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Phot

路透香港2月2日 - 未来几周内，中国的银行家和券商们将迎来奖金季，预计状况惨淡，因为去年当地股市业务缩水，拖累行业获利腰斩。

来自猎头及业内消息人士的数据显示，在中国，2016年股票交易员估计平均赚得50万至85万元人民币(约合7.3万至12.4万美元)，还有在上半年支付的12个月奖金。

但今年奖金情况并不乐观。过去一年行业表现吃力，因为股市荣景在2015年以震荡收尾，监管机构随之介入冀望平息动荡，令当地银行及试图提升亚洲业务的全球性银行大受打击。

据招聘咨询服务公司华德士(Robert Walters)上海总监Brett Rose，这一次中国大陆约40%的投行银行家估计都根本没有奖金可拿。

五家券商人士和分析师表示，一些券商也在计划裁员，之前已经削减了一些员工们习以为常的福利待遇。

上海东方证券(600958.SS)公布2016年获利锐降68%，其两位高管表示，公司已经暗示要节俭开支。

他们说，首先是免费提供的甜点和咖啡取消了，然后半年度奖金停发，其中一个消息人士称，通常都在农历新年之前发放的年度奖金预付现金也降至四分之一。

“整体而言，今年的表现非常糟糕，因此(年底奖金)可能只是去年的一半或三分之一，”这位消息人士称。

东方证券尚未回复置评要求。

中国大陆上市的第五大券商--申万宏源(000166.SZ)一位消息人士称，将裁掉去年业绩排名垫底的20%员工，这一新政策将在3月底前生效。

申万宏源没有回覆置评请求。

根据海通证券1月发布的报告，去年股市及基金平均日成交额锐减50%至5,000亿元人民币，导致许多高度依赖交易费用的中国券商深受打击。

政府对保证金融资的规范，使得交易活动仍然承受压力；此外，投资热点城市房产项目的私募资管产品被叫停，也冲击到券商营收。

根据中国证券业协会数据， 2016年证券公司净利润下滑50%至1,234亿元人民币。

**全球连锁反应**

跨国银行的员工们也将在数周内获知他们奖金的多少，这些全球性银行因看好中国市场对亚洲证券交易业务增长的带动作用，而在中国全力布局。

跨国银行员工的薪资，通常是中国同业员工基本工资的两倍，但他们的奖金也得缩水了。

“2015年中国股市大涨，推高了全球性银行的亚洲营收，但与牛市时期相比，现在二级市场大幅下降，意味着销售与交易报酬也会下降，”香港投资顾问公司Quinlan & Associates的执行长Benjamin Quinlan表示。

Quinlan表示，二级市场业务骤减，加之成本压力上升，对于业绩最差的全球性银行来说，可能拖累亚洲的投行部门奖金平均减少20-30%。

他说，即使是业绩最好的银行，奖金也可能下降10-15%。

瑞信方正证券有限责任公司的一名员工表示，他预期奖金数额会是三或四个月工资，而去年是七个月。

他说，公司也取消了年会，并把员工的话费补助削减了一半。

这家瑞士合资公司的一名发言人士表示，公司取消年会以支持其它团队建设活动；除了少数人以外，新的话费补助足够了。

他说，公司计划今年扩张。

摩根士丹利华鑫证券的一名消息人士称，预计华鑫证券部分员工的年终奖将下降50%。

摩根士丹利华鑫证券未予置评。

对于在首次公开发行(IPO)和私人配售等初级股票市场工作的中国银行业者，情况没有那么惨；海通证券预计，去年IPO利润仅仅下滑5%至103亿元人民币。

瑞银证券(UBSS)的两名人士称，北京瑞银证券的一些IPO和私人配售银行从业者去年拿到了相当于12个月工资的奖金，但预计今年的奖金可能为10个月工资左右。

据一名从业者称，北京瑞银证券初级股票市场团队的员工分为三个等级，最初级的员工一年的底薪在42万元人民币左右，董事总经理的年薪可能在250万元人民币。

瑞银未予置评。

信达证券首席分析师陈嘉禾称，未来一年，初级市场高管(的收入)可能还会超过其在交易平台工作的同行，因为预计来年将进行多笔IPO，而流向IPO的资金或许会从市场上吸走流动性。(完)