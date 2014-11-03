非金融机构重新获准进入银行间债市 明确北金所平台地位

路透上海11月3日 - 中国人民银行周一发布非金融机构合格投资人进入银行间债市的通知，意味着冻结已有时日的“丙类户”重新获准入市。新的规定中，将北京金融资产交易所作为业务办理的头道闸门，同时规定上述机构只能与指定的报价商进行债券交易。

刊登在中国货币网上的通知称，非金融机构合格投资人进入银行间债市前，应向交易商协会备案，北金所除提供备案咨询及材料收集等工作外，还要接受上述机构的开立交易账户申请，并为其办理交易联网手续。

上海一银行交易员认为，央行是次通知，意味着此前暂停的丙类户重新进入债市。“这次新规发布前，丙类户开户和交易都是冻结的。”

2013年债市掀起“打黑”风暴后，新增丙类户进入市场被实质停顿。中国货币网数据显示，截至上周五(10月31日)，银行间债市共有7,105家本币市场成员，除银行、基金、保险等常规机构外，还包括有148家非金融机构。

通知明确，非金融企业债务融资工具主承销商和银行间债市做市商，可通过全国银行间同业拆借中心交易系统，向非金融机构合格投资人提供点击成交等方式的债券报价。

具体分工来说，同业交易中心为报价商提供报价、成交等服务，北金所为非金融机构提供交易、信息等服务。中债登和银行间市场清算所等提供债券托管及结算等。

同日发布的报价商与非金融机构合格投资人债券交易规则称，报价商向投资人报价成交的标的券为非金融企业债务融资工具，以及经央行同意的其他债券。

北京金融资产交易所本次获得了银行间债市一个更重要的参与身份。具体来说，该所应按照报价，通过同业拆借中心交易系统发起报价，将报价进行汇总并匿名展示，非金融机构点击成交。

同时，北金所对点击指令进行券款检查、成交在同业拆借中心交易系统达成、券款对付结算等原则开展有关业务，确保债券交易的竞争性、公开性和结算的安全性。

北金所由中国银行间市场交易商协会、北京产权交易所、信达投资有限公司、中国光大投资公司、北京华融综合投资公司、华能资本服务有限公司、中债资信评估有限公司共同出资组建。

北金所网站同日新闻稿表示，银行间市场非金融机构合格投资人交易平台的建立与债券交易业务的开展，有望进一步丰富中国债券市场体系层次，充实银行间债券市场的投资人基础，对债券市场的健康发展将产生积极推动作用。

拟进入银行间债市的非金融机构合格投资人，应该符合净资产不低于3,000万元人民币，持续经营不少于一年等条件。(完)

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(发稿 李宏薇；审校 林高丽)

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