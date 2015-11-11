消费金融公司试点推广至全国 扩大日用消费品等进口--中国国务院常务会议

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月11日 - 中国国务院周三召开常务会议表示，加大财税、金融等政策支持，发展消费信贷，将消费金融公司试点推广至全国；并畅通商品进口渠道，扩大群众欢迎的日用消费品等进口，增设口岸进境免税店，落实和完善境外旅客购物离境退税政策。
中国政府网刊登常务会议新闻稿并称，以加快户籍制度改革带动住房、家电等消费；并加快教育、卫生、文化等事业单位分类改革，该转企的尽快转企，全面放宽民间资本的市场准入，分领域逐步减少、放宽、放开对外资的限制。
“以消费升级促进产业升级，培育形成新供给新动力扩大内需。”会议称。
最新公布的中国四季度数据开局不佳10月外贸、工业和投资数据均差强人意，通缩魅影再现，只有消费一枝独秀，10月零售销售增速创出年内最高水准。
会议并指出，要抓好秋粮收购，加大仓储设施建设投入，按需追加跨省移库计划，加大北粮南运，抓紧出台鼓励加工企业入市购粮政策。
同时，要稳妥消化现有库存，将符合条件的临储玉米划转为国家一次性储备；并改革粮食价格形成和收储机制，完善玉米、大豆补贴政策，小麦、稻谷等口粮品种明年继续实行最低收购价政策。
在推进医改方面，常务会议表示，将促进医养融合对接，医疗机构为养老机构开通预约就诊绿色通道，支持养老机构按规定开办老年病、康复、中医医院和临终关怀机构等。
此外，还鼓励社会力量兴办医养结合机构，支持医疗资源丰富地区将公立医院转为康复、老年护理等机构；强化投融资、用地等支持，扩大政府购买基本健康养老服务，创新长期护理保险等产品。
会议并决定，在全国每个省份至少选择一个地区开展医养结合试点示范。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。