消费金融公司试点推广至全国 扩大日用消费品等进口--中国国务院常务会议

路透北京11月11日 - 中国国务院周三召开常务会议表示，加大财税、金融等政策支持，发展消费信贷，将消费金融公司试点推广至全国；并畅通商品进口渠道，扩大群众欢迎的日用消费品等进口，增设口岸进境免税店，落实和完善境外旅客购物离境退税政策。

中国政府网刊登常务会议新闻稿并称，以加快户籍制度改革带动住房、家电等消费；并加快教育、卫生、文化等事业单位分类改革，该转企的尽快转企，全面放宽民间资本的市场准入，分领域逐步减少、放宽、放开对外资的限制。

“以消费升级促进产业升级，培育形成新供给新动力扩大内需。”会议称。

最新公布的中国四季度数据开局不佳10月外贸、工业和投资数据均差强人意，通缩魅影再现，只有消费一枝独秀，10月零售销售增速创出年内最高水准。

会议并指出，要抓好秋粮收购，加大仓储设施建设投入，按需追加跨省移库计划，加大北粮南运，抓紧出台鼓励加工企业入市购粮政策。

同时，要稳妥消化现有库存，将符合条件的临储玉米划转为国家一次性储备；并改革粮食价格形成和收储机制，完善玉米、大豆补贴政策，小麦、稻谷等口粮品种明年继续实行最低收购价政策。

在推进医改方面，常务会议表示，将促进医养融合对接，医疗机构为养老机构开通预约就诊绿色通道，支持养老机构按规定开办老年病、康复、中医医院和临终关怀机构等。

此外，还鼓励社会力量兴办医养结合机构，支持医疗资源丰富地区将公立医院转为康复、老年护理等机构；强化投融资、用地等支持，扩大政府购买基本健康养老服务，创新长期护理保险等产品。

会议并决定，在全国每个省份至少选择一个地区开展医养结合试点示范。（完）

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