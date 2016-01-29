2015年中国财政收入未达预算目标 同口径增幅回落2.8个百分点（更新版）

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路透北京1月29日 - 中国经济下行进一步加大去年财政收支压力，全年财政收入未达标，而支出超过年初预算。财政部周五公布，2015年全国一般公共预算收入同口径增长5.8%，比上年回落2.8个百分点。也是1988年以来中国财政收入最低增速。

财政部周五公布，2015年全国一般公共预算收入152,217亿元人民币，比上年增长8.4%。全国一般公共预算支出175,768亿元，比上年增长15.8%，同口径增长13.17%。据此测算2015年财政赤字已达2.355亿元。

财政部提示，2016年1月份财政收支整理期结束后，上述2015年财政收入、支出数还会有一些变化。

根据财政部年初的预算报告，2015年全国一般公共预算收入15.43万亿元，增幅7.3%，全国一般公共预算支出17.15万亿，增长10.6%。赤字1.62万亿元。

财政部称，2015年财政收入增幅偏低的主要原因包括大宗商品进口价格下跌、一般贸易进口大幅下滑导致进口税收大幅下降；工业生产放缓，尤其是工业生产者出厂价格持续下降导致按现价计算的增值税等税收低增长。

企业效益下滑、利润增幅回落使企业所得税增幅相应回落；以及实行结构性减税和普遍性降费，减轻了企业和居民负担，也直接带来财政减收。

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**主体税种增值税下降，非税收入大涨**

财政部公布的数据显示，2015年全国一般公共预算收入中的税收收入124,892亿元，同比增长4.8%；非税收入27,325亿元，增长28.9%，同口径增长10.6%。

主体税种的国内增值税31,109亿元，同比增长0.8%，剔除营改增转移收入影响后下降0.5%。主要受工业生产增速放缓、工业生产者出厂价格持续大幅下降以及前期扩大营改增范围减税力度加大等因素影响。

非税收入27,325亿元，增长28.9%，同口径增长10.6%。其中，中央非税收入6,997亿元，增长57%，同口径增长50.3%，主要是部分金融机构及中央企业上缴利润增加；地方非税收入20,328亿元，增长21.5%，同口径增长1.3%。

数据显示，去年国有土地使用权出让收入32,547亿元，同比减少8,840亿元，下降21.4%。国有土地使用权出让收入安排的支出32,895亿元，同比减少7,464亿元，下降18.5%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5.0 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2 （完）