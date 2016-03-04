中国三部委鼓励金融支持重点领域和企业 拓宽合格抵质押品范围

路透北京3月4日 - 中国工业和信息化部联合央行、银监会等三部门联合发文指出，将对在中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”建设等战略符合信贷条件的重点企业，加大金融支持力度；并创新信贷产品，拓宽合格抵质押品范围。

工信部网站周四刊登的三部门联合下发通知称，加大金融支持的重点领域还包括京津冀协同发展、长江经济带以及智能制造装备、航空航天、新能源汽车、电子信息、海洋工程装备和高技术船舶、新材料等。

对于信贷风控创新，通知称，银行要创新适合工业和通信业发展的信贷产品，发展能效信贷、绿色信贷和排污权、商标权、碳排放权及政府采购订单质押融资等信贷业务；对于“双创”，支持银行开发创业创新的贷款新产品，开展应收账款、仓单、知识产权等质押融资。

此外，通知鼓励企业采用企业债券、资产证券化等多种融资手段，拓宽企业融资渠道。

在产能过剩领域，三部委明确，要压缩相关贷款，促进相关企业市场出清。对长期亏损、失去清偿能力和市场竞争力的“僵尸企业”，或环保、安全生产不达标且整改无望的企业，以及产能过剩行业未依法取得合规手续的新增产能和落后产能，要在做好资产保全的同时，坚决压缩退出相关贷款。

不过，三部委指出，冶金、有色、建材、船舶等行业有市场、有效益、有技术、资产状况良好、符合规范（准入）条件、环境保护和安全生产持续达标的企业和技术改造项目，不搞“一刀切”，对符合信贷条件的继续支持其合理信贷需求；支持产能过剩行业相关企业兼并重组。（完）