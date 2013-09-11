8月全国财政收入同比增9.2% 支出转跌为升

路透北京9月11日 - 中国8月全国财政收入同比增速较前月下降但仍处于今年相对高位，当月支出则恢复同比正增长。在中国经济出现企稳回升势头之际，未来中央财政收入增速与预算目标的差距将继续逐步缩窄。

中国财政部网站周三公布，8月全国公共财政收入8,588亿元人民币，同比增长9.2%；1-8月累计同比增长8.1%。8月中央财政收入增长12.1%，1-8月同比增长3.5%，较1-7月的2.6%提高，但仍低于预算目标7%

在财政支出方面，财政部公布的1-8月全国公共财政支出同比增加8.6%至78,676亿元，路透根据历史数据计算得出，8月全国公共财政支出9,607亿元，同比转跌为升，增长6.5%。

“近几个月，中央财政收入增幅逐步回升，但主要受进口环节税收累计下降的影响，1-8月累计增幅仍低于预算目标（7%）3.5个百分点。”财政部在新闻稿中称。

财政部预计，从中央财政收入走势看，随着经济逐步回暖、贸易形势好转，加上基数因素对中央财政收入增长起正向拉动作用，今年后几个月中央财政收入增幅将逐步提高。

而地方财政收入增长，主要是前几个月房地产市场成交额大幅增加，带动相关地方税收增加。不过地方8月房地产相关税收增幅较上月回落。

新闻稿显示，8月地方政府契税收入304亿元，同比增17.8%，土地增值税224亿元，同比增16.7%，而在7月分别为增长43%和18.1%。

中国8月主要经济指标均已公布，包括先行指标采购经理人指数(PMI)、外贸、通胀以及上日的工业、投资和消费均向好，尤其是工业增速创下17个月高位并重返两位数，进一步验证“稳增长”政策效果初显，中国经济企稳回升。不过房地产投资增速有所放慢，1-8月降至20%下方。

欲览中国财政收入图表，请点击 link.reuters.com/qak92v

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：

2013年8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 2012全年 11月 10月 9月 8月

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财政收入 9.2 11 12.1 6.2 6.1 6.1 7.2 12.8 21.9 13.7 11.9 4.2

财政支出 6.5* -1.8* 3.0 12 18 7.2 15.7 15.1 6.7 6.7 16.6 11.7

注： * 中国财政部自7月起仅公布财政支出累计同比增速，单月同比变动为路透根据历史数据测算。 (完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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