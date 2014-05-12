银监会副主席：反对无监管自我循环金融证券化

路透北京5月11日 -中国金融业创新到底是过度还是不足？中国银行业监督管理委员会副主席王兆星表示，中国处在金融创新重新反思重新调整时期，创新固然可以提高活力效率，但也要有度，在法律法规以及高度控制下进行，反对没有监管缺乏透明，使得金融自我循环的金融证券化。

和讯网周六援引王兆星在北京举行的清华五道口全球金融论坛上的讲话称，在诸多不确定的挑战面前，当今的金融监管者承担最重要的历史使命是，维护金融体系安全、维护金融体系稳健、保护存款人利益。

他认为，目前是金融模式重要转型时期，自我创新、循环、膨胀必然造成金融泡沫，进而导致金融危机。必须要回归金融本源和基础功能，即回归到为实体经济服务、可持续发展根本轨道上来。

他指出，监管者需要处理好几层关系：增强银行体系安全与支持实体经济的关系、支持金融创新与维护金融安全关系、放松金融管制与加强金融监管关系、处理好发挥市场功能与严加市场纪律关系、处理好保护存款人金融消费者与防范金融道德风险关系、处理好单体与金融系统风险关系。

他在谈到保护存款人金融消费的权益与防范金融道德风险的关系时表示，金融危机之后，银监会一个重要的改革就是把保护消费者权益纳入了监管的视野和监管的制度的范围，并已经建立了相关的法律制度，现在一行三会都设立了金融消费者保护局。

“在不久的将来，存款保险也将诞生，这对于维护金融市场的稳定，维护金融市场参与者的信心都非常重要。”王兆星称。（完）

(发稿 张晓翀/沈燕; 审校 林高丽)

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