《财经洞察》中国降准时机来临？

作者 徐永

路透上海7月19日 - 中国二季度GDP、工业、消费以及金融信贷均超预期，但外贸持续低迷、尤其投资增速跌至逾16年低点，导致市场仍然充满了政策宽松预期，人民币兑美元即期汇率周一跌破6.7关口，多家卖方机构做出了下半年需降准的预测。

从路透测算社融增速与RRR（存款准备金率）走势的关系来看，两者确实保持了一定同向性，社融增速下降显示的实体经济融资需求减弱，确实容易伴随准备金率的同向调整。而无论是央行公布的社融存量，还是加入地方债调整因素的社融增速，二季度以来都呈现下降趋势。

叠加投资失速的风险，无论货币政策还是财政政策似乎都有必要更加积极。不过以当前的金融条件来看，只能说是具备积极的时机，是否降准还有诸多不确定性。

因为要增加广义货币供应，央行在增加基础货币还是提高货币乘数（诸如降准）之间，也可以选择前者。而事实是，基础货币余额在年初以来不断负增长之后，已经重新开始正增长，增速也在回升，这可能会对冲降准的必要性；另外，宽松政策与基本面预期之间，未来也面临修正的可能。

**央行平衡之道**

从准备金率和社会融资规模过往的对比走势来看，社融增速以及其与M2增速之差保持了一定同向性。典型如2015年社融增速的持续下降，期间央行曾连续降准。

不过，两者之间也存在一定的滞后性，如2015年的这轮降准，社融增速的下降从2013年下半年就已开始，一直到2015年降至15%以下，央行才开始行动。

另外，降准后的社融增速回升周期，一般只有1年左右。比如2009年和2012年两个时间段，当时在刺激政策下，社融增速都只回升了12个月左右，就再度掉头向下，且下降的时间长于上涨，为24-30个月之间。

而本轮社融自2015年下半年开始，也已经历了11个月的上涨，5月份后开始出现下降。即便是增加地方债项目调整后的社融增速，也已经连续两个月下降。

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按照之前的回升和下降周期简单估计，5月份以来社融增速的下降大概率会扭转前期的回升局面，出现一段较长时间的下降。

叠加目前出现的民间投资较大幅度的降速，较为严峻的外贸形势，政策层面确实面临较大的宽松压力。

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不过从宽松工具选择方面，并非只有RRR一种，这就让降准充满不确定性。从基础货币变化来看，央行基础货币投放增速已经开始出现回升。

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而且，除了公开市场、财政性存款、外汇占款等传统影响因素外，央行还可以比较高频地使用MLF等工具，增加对商业银行的债权，主动进行基础货币投放管理，这些都会替代准备金工具使用。

**财政政策也在尽力**

不仅货币政策，财政政策今年宽松力度也在增加。财政存款年度增量，以及财政存款余额的增速均在下降。

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而二季度的GDP和工业数据都表现良好，从这个角度而言，目前较高的宽松预期可能与人民币贬值、英国脱欧等因素带来的对基本面的过度悲观预期有关。

未来也不必导向真实的诸如降准之类的宽松政策，而是呈现与基本面因素之间的某种互动与修正，这意味着金融市场可能会出现分歧较大，震荡加剧的局面。(完)