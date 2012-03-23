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中国财经 | 2012年 3月 23日 星期五 18:44 BJT

去年金融机构外汇业务仍存违规--外管局

路透北京3月23日电---中国国家外汇管理局周五表示,去年金融机构外汇业务总体虽有改善,但仍存在一些违规问题,例如部分银行办理代客业务时,未尽真实性审核职责,违规办理资本金结汇和个人结售汇业务等.

刊登在外管局网站的新闻稿并指出,2011年,部分银行办理代客业务时,存在违反外汇账户和对外担保管理规定,未按规定办理经常项目和资本项目资金收付等问题的情况.

外管局还提到,部分银行在办理自身外汇业务时,违反外债、结售汇综合头寸、外汇业务市场准入和备案、黄金拆借等外汇管理规定;部分非银行金融机构违反外债、结售汇、对外担保、外汇账户、外汇业务市场准入等外汇管理规定.

另外,还有部分银行存在外汇贷存比高位运行、表外业务创新规避监管、境内外业务联动套利等情况.

外管局表示,将进一步扩大金融机构检查范围、提高检查频率,同时加大对违规行为的信息披露力度,防范异常外汇资金流动风险等.

此前数据显示,今年1月银行代客结汇1,236亿美元,银行代客售汇1,042亿美元.去年12月,银行代客结售汇出现逆差153亿美元,为此项数据正式公布以来的第二次逆差.

更多详情,请点选外管局网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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