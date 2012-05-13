中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览

路透5月12日电---中国人民银行周六宣布,从下周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.

法定存款准备金--金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要,而须放在中央银行的存款,提高准备金率意味着金融机构可用来放贷的资金减少;降低存款准备金利率意味着商业银行可以获得的利息收入降低.

超额准备金存款--金融机构存放在央行、超出法定准备金的部分,主要用於支付清算、头寸调拨或作为资产运用的备用资金.

表1.存款准备金比率历次调整一览:

时间 调整内容

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1987年 10%上调为12%

1988年 12%上调到13%

1998-03-21 13%下调到8%

1999-11-21 8%下调到6%

2003-09-21 6%提高到7%

2004-04-25 7%提高到7.5%

2006-07-05 7.5%提高到8.0%

2006-08-15 8.0%提高到8.5%

2006-11-15 8.5%提高到9%

2007-01-15 9%提高到9.5%

2007-02-25 9.5%提高到10%

2007-04-16 10%提高到10.5%

2007-05-15 10.5%提高到11%

2007-06-05 11%提高到11.5%

2007-08-15 11.5%提高到12%

2007-09-25 12%提高到12.5%

2007-10-25 12.5%提高到13%

2007-11-26 13%提高到13.5%

2007-12-25 13.5%提高到14.5%

2008-01-25 14.5%提高到15%

2008-03-25 15%提高到15.5%

2008-04-25 15.5%提高到16%

2008-05-20 16%提高到16.5%

2008-06-15 16.5%提高到17%(一次提高1%,分两步实施)

2008-06-25 17%提高到17.5%(一次提高1%,分两步实施)

2008-09-25 *17.5%下调至16.5%(部分金融机构下调)

2008-10-15 16.5%下调至16.0%

17.5%下调至17.0%(工行等六家银行)

2008-12-05 16.0%下调至14.0%

17.0%下调至16.0%(工行等六家银行)

2008-12-25 14.0%下调至13.5%

16.0%下调至15.5%(工行等六家银行)

2010-1-12 15.5%上调至16%(农村信用社等小型金融机构除外)

2010-2-25 16%上调至16.5%(农村信用社等小型金融机构除外)

2010-5-10 16.5%上调至17%(农村信用社等小型金融机构除外)

2010-11-16 17.0%上调至17.5%

2010-11-29 17.5%上调至18.0%

2010-12-20 18.0%上调至18.5%

2011-1-20 18.5%上调至19%

2011-2-24 19%上调至19.5%

2011-3-25 19.5%上调至20%

2011-4-21 20%上调至20.5%

2011-5-18 20.5%上调至21%

2011-6-20 21%上调至21.5%

2011-12-5 21.5%下调至21%

2012-2-24 21%下调至20.5%

2012-5-18 20.5%下调至20%

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注:*表示2008年9月25日工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行及邮储银行存款准备金率暂不下调

表2.法定准备金及超额准备金利率近年变动一览:

时间 准备金存款利率 超额准备金利率

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1993-05-15 7.56% 7.56%

1993-07-11 9.18% 9.18%

1996-05-01 8.82% 8.82%

1996-08-23 8.28% 7.92%

1997-10-23 7.56% 7.02%

1998-03-21 5.22% 5.22%

1998-07-01 3.51% 3.51%

1998-12-07 3.24% 3.24%

1999-06-10 2.07% 2.07%

2002-02-21 1.89% 1.89%

2003-12-21 1.89% 1.62%

2005-03-17 1.89% 0.99%

2008-11-27 1.62% 0.72%

==================================================(完)

--整理 乔艳红; 审校 林琦

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