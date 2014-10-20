建立法治金融体系 发挥市场配置资源的基础性作用--农行行长

路透北京10月20日 - 中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)行长张云表示，市场经济本质上是契约经济，法治是市场交易有序进行的基本条件，要进一步完善金融制度，建立“法治金融”体系。

人民日报周一援引张云的文章称，作为市场经济的重要组成部分，金融市场是典型的规则导向型市场，而法治对金融业的改革和发展具有十分重要的引导、推动和保障作用。

“要重视法律建设在金融改革发展中的基础作用，建立起一套完善的法治金融体系，规范金融机构和客户之间的权利和义务关系，维护金融市场公平秩序，真正发挥市场配置资源的基础性作用。”张云说。

他并表示，法治金融是中国金融业对外开放的必然选择，同时也是防范金融风险的根本保障。

“保障金融安全，必须从制度上建立起金融安全的保障体系，把一切金融活动纳入规范化、法治化的轨道，实现依法治理金融，保障金融安全。”他称。

报导指出，近20年来，中国经济金融法律制度不断完善。1995年，《中国人民银行法》《商业银行法》《票据法》《保险法》等金融法律法规相继颁布，并在2002年之后相继得到完善。

银行业金融资产从2001年的17万亿元，增长到目前的160多万亿元，14年间增长了近10倍。

据海关数据显示，2013年中国外贸进出口总值达4.16万亿美元，首次突破4万亿美元关口，居世界第一位；商务部数据亦显示，2013年中国实际使用外资1,175.86亿美元，总量仅次于美国列全球第二。

张云认为，金融业渗透到社会经济的各个领域，是一个特殊性的高风险行业，一旦形成金融危机就会对社会经济造成严重破坏。

“产生危机的原因是多方面的，金融监管不到位和法律不健全是深层次原因。”他指出，从一些国家危机后的“灾后重建”情况看，法治建设是预防金融危机的重要手段，要确保金融业在法治框架内运行。

将于今日开幕的中共十八届四中全会将主题明确为“依法治国”，剑指“权大于法”这一公权力痼疾，为进一步深化改革踢开绊脚石。

李克强总理在年初国务院第二次廉政工作会议上强调指出“对市场主体，是‘法无禁止即可为’；而对政府，则是‘法无授权不可为’”。国务院随后实施了一系列的简政放权举措，取消和下放多批行政审批事项。

据人民日报报导，截至9月初的一年多，国务院已经先后取消和下放7批共632项行政审批等事项，约占改革前行政审批项目总数的1/3。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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