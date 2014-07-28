中国银监会允许金融租赁公司设立专业子公司

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京7月28日 - 中国银监会周一表示，允许金融租赁公司在飞机、船舶等特定业务领域设立专业化租赁子公司，并允许专业子公司在境外设立项目公司开展融资租赁业务。
银监会官方网站发布的规定称，为鼓励金融租赁公司在特定领域做专做强，允许其在特定领域设立专业子公司，引导金融租赁公司专业化发展。此外，允许专业子公司境外项目公司设立，借鉴了国际通用的飞机、船舶租赁业务模式，可以提升金融租赁公司参与国际竞争的能力。
“着力引导金融租赁公司实现‘做实、做专、做强’，不断提升专业化、国际化、市场化竞争力。”银监会表示。
银监会并表示，要强调对金融租赁公司专业子公司并表监管，明确专业子公司为持牌的金融机构，具有独立法人性质，通过并表监管，强化对境内专业子公司自身资本充足率的监管，防控风险。
银监会称，下一步将依法做好金融租赁公司专业子公司的准入及监管工作，促进金融租赁行业健康发展。
今年3月，中国银行业监督管理委员会发布金融租赁公司管理办法，放宽了金融租赁公司设立门槛，不再区分主要出资人和一般出资人，且取消了主要出资人出资占比50%的规定。
欲浏览原文，请点击网页 here(完)
(发稿 李贺; 审校 林高丽)
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