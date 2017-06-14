中国金融降杠杆5月M2增速创新低 关注FED议息后中国央行举措（更新版）

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路透上海6月14日 - 受金融体系降低杠杆影响，中国5月M2同比增长9.6%，首现个位增速并创下历史新低，当月新增信贷则在表外融资转回表内等支撑下依旧强劲。业内人士认为，金融强监管对实体经济影响在所难免但冲击料有限，现有条件下，中国的货币政策不具备进一步收紧基础。

他们并称，短期来看，明日凌晨FED宣布6月议息结果后中国央行的举动值得关注。虽然假如美国加息后中国央行仍有可能跟进上调公开市场逆回购等市场利率，但考虑到稳定未来经济增长，目前这种利率调整的必要性已大幅降低。

申万宏源证券固收分析师孟祥娟表示，金融去杠杆对实体融资的需求有负面作用无庸置疑。“就目前的情况来看，货币政策不具备进一步收紧的基础，资金价格也不会继续上行，但短期可能维持一段时间高位。”

中国5月新增人民币贷款1.11万亿元，高于此前路透9,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长9.6%创历史新低，首现个位数增长，低于路透调查中值10.4%。

央行有关负责人就5月信贷数据答记者问中指出，M2增速下降主要是金融体系降低内部杠杆的反映，但“总的看，金融体系控制内部杠杆对于降低系统性风险、缩短资金链条有积极作用，对金融支持实体经济也没有造成大的影响。”

首创证券研发部总经理王剑辉补充说，5月M2增速放慢而信贷增速处于相对较高位置，显示出货币政策逐步回归中性还是比预期略慢一些。去杠杆降低了货币流通速度，但信贷存量仍保持较高增长水平，下一步货币政策回归中性重点可能是使信贷增速平稳地软着陆。

国家统计局上午公布的5月数据显示，工业和消费均超预期，投资则受房地产和基建拖累增速有所下行。整体而言，中国经济仍保持一定韧性，放缓之势也弱于市场预期，多数分析人士预计，下半年经济增速回落料温和。

**关注FED议息决定后中国央行动向**

今年以来，中国央行在稳定存贷款基准利率的同时，已两次上调公开市场逆回购利率、中期借贷便利(MLF)利率和常备借贷便利(SLF)等市场指标利率，其中3月是紧跟美联储(FED)加息步伐。而FED最快将于北京时间周四凌晨再公布6月议息决定，中国央行的举措值得关注。

分析师们认为，结合中国自身经济情况和金融降杠杆需求，即使FED年内再加息，中国央行跟进调整逆回购等利率的必要性也不大，目前只能等待央行明日如何操作，来判断短期是否会有政策微调。

德国商业银行中国首席经济学家周浩指出，如果M2的低速增长是所谓新常态的话，未来几个季度之内银行资产负债表收缩的压力会更大，长期来看可能会增加金融风险的压力。

“我觉得央行不太会跟随FED调高市场基准利率，目前货币政策不是重点，主要还是强调监管，此时货币政策不会给出进一步收紧的信号。”他认为。

本月稍早，路透调查显示，受访的18家初级交易商均预期，美联储在6月13-14日会议上，将把隔夜拆借利率目标区间调高0.25个百分点至1.00-1.25%。

但业内人士同时也承认，若FED加息，对中国央行顺势上调公开市场逆回购利率亦不会太过意外。

“在现有的基本面条件下，即使美国加息，中国跟进调整逆回购等利率的必要性已经不大了，而且大部分已经price in到市场价格中，如果央行真的调了，这对市场的影响也有限。”招商证券宏观分析师闫玲表示。

央行数据并显示，5月社会融资规模增量为1.06万亿元人民币，比上年同期多3,855亿元。其中5月对实体经济发放的人民币贷款增加1.18万亿元，同比多增2,406亿元。(完)