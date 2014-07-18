中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(7月14日-7月18日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元即期汇率当周累计微贬0.07%，周间在6.20~6.21元区间做区间振荡。中间价周内跟随强势美元指数连续贬值，但由于市场预期相对分化、供求较为均衡，成交价格并未受到中间价明显引导。由于市场均衡状况成因尚未出现变化，预计短期内将维持当前区间振荡的格局，并等候客盘供需和政策面提供的方向指引。

公开市场操作:

--中国央行公开市场本周已连续第10周净投放，但净投放规模较此前两周明显缩量；随着微刺激组合拳的见效，经济基本面已向好，但由于广义货币供应量M2等金融数据增长较猛，货币政策在总量调控上面临一定压力。

业内人士指出，中国经济回稳的势头逐渐清晰，稳增长政策的集中发力期已告一段落，央行偏松的政策力度也会有所微调，或将适度降低公开市场的净投放规模，以防金融数据出现过热倾向。

不过他们并认为，为巩固经济回暖的基础，货币政策大动的可能性很低，在公开市场平稳操作的同时，再贷款、抵押补充贷款(PSL)等定向政策工具料仍是重要选项。

债市:

--中国银行间现券市场当周现券收益率整体明显上行，因向好的经济基本面，及一度显紧的资金面双双打压。在累积过大涨幅后，临近周末，收益率略止升势。不过下周将有新股密集发行，流动性仍面临考验，现券能否走稳或转好，还有待观察。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率上涨。因受缴税因素拖累，本周资金面趋紧，线上和线下资金成本均呈抬升势头，带动转帖利率亦有所上行。下周新股集中申购，流动性仍有进一步趋紧可能，转帖利率存在继续向上空间。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周累计上涨0.6%；但交易继续有所活跃，周成交额创近四个月以来新高。本周市场反复拉锯，震荡频率及幅度有所加大。

当前市场对经济数据的反应不大，短期信用风险酝酿、中报业绩可能进一步下滑以及下周IPO第二批申购的资金分流作用共同构成了市场短期的调整压力，深市创业板指数P持续走弱。而央企改革、房地产行业松绑等政策面较为乐观的预期又对投资者信心有

所提振。

期市:

--上海期铜当周下跌1.94%，为连续第二周下跌，显示持续一个月的涨势基本结束。因基于图表分析策略的交易商抛售期铜，消费也进入淡季，市场持续担忧中国的房地产行业，加上交易所库存亦在增加，导致铜价前景黯淡。沪铜主力9月合约SCFcv1周五收报49,920元，上周末为50,910元。

--上海期金当周高开低走，最终走弱2.6%，结束此前连续六周强势。此前受中东紧张局势以及葡萄牙金融负面新闻刺激下，金价一路连升六周，但周初随着葡萄牙银行业忧虑消退，美元走强及亚洲股市上涨共同打压金价，不过马航客机坠落引发避险情绪支撑短期金价。上海期金主力1412合约SHAUZ4周五收报261.50元，上周末为268.40元。(完)

(整理 边竞/李宏薇/丁淑琴/李然; 审校 黄凯)

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