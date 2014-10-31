中国金融市场一周走势回顾

焦点：特朗普政府税务高官将向国会领袖介绍税改计划
路透华盛顿4月25日 - 美国总统特朗普手下两名负责税务政策的高官周二在国会山与资深议员会面。华盛顿方面正在探究特朗普税改计划的细节，对此金融市场也密切关注。
以下为路透中文新闻为您整理的(10月27日-31日)当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币对美元即期本周累计走升0.06%，收于6.1135元，本月累计升幅达0.43%。周内美联储如期宣布结束量化宽松政策，但周五日本央行又意外宣布量化宽松，引发境外金融市场大幅波动，但境内人民币保持相对平衡走势，客盘结汇依然占优，人民币有进一步升值动力。不过交易人士亦指出需防范日本QE及其对国内货币政策影响所带来的风险。
公开市场操作:
--中国央行公开市场本周延续平稳操作，“200亿元+14天正回购”模式已持续一个月，利率在前周下调后亦 连两周走稳。第二轮SLF（常备借贷便利）过后，政策暂进入空窗观察期，但在经济仍欠活力及外汇占款趋势 性少增背景下，还需要偏宽松货币政策进一步扶助。
分析人士认为，目前央行在价格和数量调控上仍分别倚重正回购利率及SLF，现阶段看宽松力度适中；未 来如果经济进一步走弱，定向宽松仍有空间可挖，如暂停正回购乃至重启逆回购等，若效果仍不明显，降息降 准等政策或才会被纳入考虑范围。
债市:
--银行间现券本周走势较强，月末资金面稳定，且机构认为仍需更多宽松政策以支持经济复苏，场内多头占据上风，买盘强劲，而券价连续上涨虽有技术调整需要，但获利回吐压力并不大，短线预计现券会以震荡行情为主，以等候更多经济数据及政策面动向。
票据:
--本周转贴利率跌逾20个基点(bp)，因对未来货币政策继续宽松的预期，期限错配交易，以及以票据充实贷款等多重因素共同推动。从现有水平看，转贴价格继续走低空间被挤压得所剩无几。不过不排除月初后仍有惯性下行，唯幅度可能有限。
股市:
--本周沪综指.SSEC绝地大反弹，累计上涨5.12%。周一因有媒体报导沪港通可能无限期搁置，券商股领跌致大盘下滑，但随着新股资金解冻以及沪港通负面信息逐步淡化，大盘在权重股引领下，连续四天反弹，沪综指周五收创于20个月新高2,420.178点。
期市:
--当周沪铜宽幅震荡，周五暴跌吞噬本周多数涨幅，最终涨幅仅为0.8%，盘中一度站上48,000元，创半个月新高。尽管中国释放出收购消息刺激铜价上扬，不过根据路透调查单位显示，铜恐面临全球供应规模增加，中国需求疲弱，而美国意外亮丽的经济成长数据，且声明退出量化宽松，进一步打压铜价，周五一天跌幅就抹平当周多数涨幅。沪铜主力合约SCFcv周五收报47,780元。
--当周沪金大幅下跌4.2%，为连续第二周下跌，连续第三个月下跌，且周五盘中价格最低触及232.45元，创逾五年新低。因美国经济数据强劲和美元上涨打压贵金属价格，美元指数周五升至近四周高位，金价受到重挫，止损操作令跌势加速。沪金主力合约SHAUcv1本周五收报233.5元。(完)
(整理 边竞/李宏薇/丁淑琴/李然/李文科; 审校 杨淑祯)
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