中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的5月31日-6月2日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周大涨0.66%，为2016年2月19日以来最大单周涨幅。本周离岸人民币流动性极度收紧，离岸人民币急涨，周四一度升破6.73关口触及八个月新高，在岸人民币亦跟涨触及逾七个月新高；周五随着离岸人民币资金面改善和美元指数企稳回升，离、在岸人民币均结束四日涨势转为回调。在美联储议息会议临近之际，料市场情绪趋于谨慎，人民币短期将企稳盘整，后市小幅看贬。

公开市场操作:

--端午假期后首周三个交易日，中国银行间流动性整体平稳，央行公开市场操作以对冲到期为主，惟受缴税清缴扰动，全周逆回购仍实现小幅净投放，彰显央行维稳资金面姿态。随着进入6月，面对跨季资金价格居高不下、MPA（宏观审慎评估）考核临近、去杠杆及监管趋严等多种因素，市场对流动性趋紧的担忧再现。

业内人士认为，月初影响因素有限，公开市场仍维持平滑操作，不过随着半年末时点临近，预计央行届时会加大投放力度并增加跨季资金品种操作，其中包括MLF续做和重启28天期逆回购操作等，故预计6月资金面将有惊无险。

债市:

--中国银行间债市当周现券走势有所分化，国债较强而金融债偏弱，IRS（利率互换）则在外资主导下跌幅最为明显，国债期货表现亦显暖意，看多力量近期有逐渐增强的迹象；而月初两日资金偏紧，6月又将面临半年末因素压力，加之FED（美联储）大概率继续升息，利空压力犹存，不过考虑到中国央行近来态度更显温和，若FED升息后中国货币政策倾向维稳而按兵不动，则债市短期或迎来转机。

票据:

--端午假期影响本周仅三个交易日，中国票据市场转贴利率变动不大，但进入6月初收票机构有所增多且多以电票交易为主。6月资金面仍存不确定性，而且美联储加息在即，国内公开市场逆回购利率势必跟随上调，所以转贴利率犹存上行空间。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周高开低走，创业板在盘中创出两年多以来新低后出现反弹，但市场整体人气低迷，跟风盘稀疏。大盘连跌对投资者信心造成较大影响，加之市场对中期行情存在明显分歧，缺乏上涨动力。目前市场资金主要集中在少量权重板块进行防御，随着部分蓝筹股和成长股的价值逐步显现，预计增量资金将缓慢入市。(完)