中国金融市场一周走势回顾

调查：美债收益率未来一年料攀升 但或落后美联储升息路径
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
以下为路透中文新闻为您整理的6月12日-6月16日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周贬0.02%。美联储加息之前，人民币保持横盘整理；加息当日伴随美元指数的V型走势，人民币先升后跌，周五离岸人民币亦随美元反弹跌破6.83关口创逾两周新低，与在岸汇价结束倒挂。不过政治因素可能会影响美元指数继续反弹，而境内结汇意愿的松动也将限制人民币进一步下跌的空间。
公开市场操作:
--在美联储（FED）年内第二次升息后，中国央行当周并未如3月一般跟随FED脚步上调公开市场逆回购利率。正值半年末MPA（宏观审慎评估）考核的敏感时点，保持流动性平稳成为第一要务，央行因此保持定力暂按兵不动。
业内人士指出，除维稳需要外，5月金融数据中广义货币供应量(M2)增速创新低，表明此前降杠杆监管政策效果已显现；而前期市场利率不断上行令企业发债遇阻，对实体经济的负面影响也难以忽视，加上近期人民币汇率走势转强，也为货币政策适度微调留出了空间。
他们并认为，尽管政策态度有所软化，但今年金融去杠杆的宏观调控方向未改，只是适度放缓监管节奏，货币政策并未由紧转松；而且考虑到近来债市情绪恢复很快，收益率快速回落后若进一步释放放松信号，可能会起到刺激重新加杠杆的反效果。因此政策中性的基调短期内难改，若有需要甚至在半年末过后还有微调边际收紧的可能。
而央行周五未续做到期的MLF（中期借贷便利），但当日公开市场逆回购操作放量，超额对冲MLF到期规模，当周净投放达4,100亿元人民币，创近五个月来单周新高。业内人士认为，上周央行已提前超量续做本月到期的MLF，因此今日以逆回购替代对冲也在情理之中。
债市:
--中国银行间债市当周现券走强，10年国债收益率跌幅接近10个bp(基点)。美联储年内二度加息后，中国央行并未跟进上调政策利率，且在公开市场上加大逆回购操作力度，配合5月M2增速创历史新低，流动性及货币政策预期改善推动现券走暖；不过市场对季末MPA压力下的资金面仍持谨慎观望态度，后半周现券及衍生品均回吐部分涨幅。
票据:
--中国票据市场转贴利率本周居高难下，国有及股份制银行（国股）承兑的各期限票据成交水平仍全线在5%以上，受制于半年末MPA（宏观审慎评估）考核压力，银行间跨月资金价格持续高位运行，票据利率倒挂现象也因此延续。未来两周半年末因素压力仍在，在高资金利率以及规模考核双重压力下，收票需求难有明显回暖，转贴利率料依旧高企。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周下跌，市场成交保持地量，表明投资者交易意愿不强，预计短期市场仍将持续较低的交易量水平。存量资金博弈的格局下，市场热点有向中小盘股转换的迹象。沪综指上档面临重要的技术关口，在量能无法有效放大前提下，难以形成有效突破，料后市仍将震荡整理。(完)
(整理 边竞/吕雯瑾/孙琦子; 审校 曾祥进)
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。