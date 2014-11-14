中国金融市场一周走势回顾

焦点：回归基本 跨国投行强化亚洲交易银行业务
路透香港4月20日 - 随着亚洲交易迟缓，中国投行从国际对手手中抢夺市场份额，一些外资银行把资源调配到交易银行业务，即融资交易，现金管理以及安排支付的日常业务。
以下为路透中文新闻为您整理的(11月10日-14日)当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币对美元即期CNY=CFXS本周累计贬值近0.13%。受创历史第三高的10月贸易顺差
数据影响，中间价大幅反弹逾两百点至七个半月高位，随后几天有所回调。周内公布的其他
经济数据显示经济寻底仍未结束，人民币走势也整体偏弱。加之国际美元高位振荡，使后市
人民币走势预期继续分化，短期存在振荡走弱的可能性。
公开市场操作:
--中国央行公开市场连续第五周平稳对冲操作，“14天正回购+200亿”的标配定式已延续
一个半月。央行货币政策创新工具层出不穷，令公开市场操作回归淡静，在10月宏观数据密
集公布期间，央行政策暂时仍难脱观察期。
分析人士并指出，尽管中国经济大幅下滑可能性在降低，但监管层降低融资成本仍长路
漫漫，令机构对正回购利率调降预期不减；央行三季度货币政策报告已揭开MLF(中期借贷便
利)等创新工具面纱，随着年底临近，预计“工具箱”将蓄势待发，使用频率有望逐步增强
。
债市:
--银行间现券本周转向，此前空前热烈的做多热情消退，现券收益率出现明显反弹。虽然
长期来看，债市向好大趋势未改，但短期内谨慎观望情绪已在不断增加，本轮收益率调整的
幅度还有待观察。
票据:
--中国票据市场当周转贴利率低位徘徊，目前转贴利率仍与资金成本接近甚至小幅倒挂，
尽管资金面尚可，信贷规模也有富余，但无利可图情况下机构收票意愿普遍淡漠；交易员预
计，若后市资金成本未出现明显降低，预计票据利率低位震荡的格局难改。
股市:
--本周沪综指.SSEC累计上涨2.51%。受中港证监会宣布下周一沪港通正式开启影响，本
周初市场大涨，盘中创三年新高。但权重股上涨使A+H股估值洼地效应渐失，且消耗多方大
量资金，致后半周指数出现回调。而中小盘股票估值水平处于历史高位，估值下调压力致市
场板块间走势出现严重分化。
期市:
--当周沪铜震荡温和走弱0.06%。受中国贸易数据提振，铜价周初小幅上扬，但中国宏观
经济数据显示国内消费疲弱，提升经济成长风险，拖累铜价下滑，沪铜主力合约SCFcv1周
五收报47,160元。
--当周沪金震荡温和走升0.84%，但盘中一度触及两周新高。金价继续跟随美元走势而波
动，实货需求上升一度助推金价创两周新高，但受制于美国经济前景靓丽带来的美元强势以
及油价重挫，金价涨幅受到抑制。沪金主力合约SHAUcv1周五收报228.65元。(完)
(整理 边竞/李然/李宏薇/李文科; 审校 张喜良)
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