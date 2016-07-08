中国金融市场一周走势回顾

2013年11月5日，图为在北京拍摄的人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的7月4日-7月8日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周下跌0.45%。英国脱欧的影响仍在继续，国际市场避险情绪仍较浓，欧元英镑走低而美元日元走高；人民币一路走贬，周中一度跌至6.6980，创2010年11月2日以来新低。境内美元掉期曲线各期限均下行，市场猜测大行在掉期市场操作补充美元流动性。周五晚美国将公布非农数据，此前两天人民币窄幅整理，机构多减少隔夜头寸静待结果。

公开市场操作:

--在平稳度过半年末时点之后，中国央行公开市场当周转为净回笼格局，规模创四个月新高。分析人士表示，在逆回购自然到期背景下，央行顺势加大回笼规模，不过整体宽松格局不改，资金供需趋于平衡，季末月初流动性收放自如，政策调控更趋灵活。

他们并认为，目前宏观经济基本面走势压力不减，但预计稳增长未来财政政策将更多发力，而货币政策短期发挥空间并不大；在平滑资金面短期波动工具上，预计公开市场逆回购+MLF（中期借贷便利）还将担当调控主力。

债市:

--中国银行间债市本周先是由于宽容预期落空而走弱，但随后避险情绪升温，且美日欧等国国债收益率不断创出新低，激励国内现券市场人气；同时周五路透报导央行就MLF询量，进一步提振市场情绪。交易员称，目前市场仍处在“可上可下”的态势，在新的催化剂出来之前，市场料继续保持震荡格局。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率震荡下行，电票价格突破3%位置。交易员指出，受益资金面宽松无虞，同时月初机构规模充裕，大行买票积极性进一步升温，推动转贴价格小幅走低，不过由于票源稀少，利率整体下行有限；鉴于资金利率相对平稳，导致票据利润空间受限，预计转贴利率难有趋势性下行。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周震荡上行，股指连涨四日后现获利盘回吐压力，周五略有回落。大盘进一步上攻缺乏政策或经济等实质性利好支撑，在3,000点上方技术性压力逐渐加大。本周军工板块和资源股表现抢眼，陷入股权之争的的万科A(000002.SZ)本周放量下挫，入场抢筹的短线资金或悉数被套。(完)