中国金融市场一周走势回顾

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
以下为路透中文新闻为您整理的7月4日-7月8日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周下跌0.45%。英国脱欧的影响仍在继续，国际市场避险情绪仍较浓，欧元英镑走低而美元日元走高；人民币一路走贬，周中一度跌至6.6980，创2010年11月2日以来新低。境内美元掉期曲线各期限均下行，市场猜测大行在掉期市场操作补充美元流动性。周五晚美国将公布非农数据，此前两天人民币窄幅整理，机构多减少隔夜头寸静待结果。
公开市场操作:
--在平稳度过半年末时点之后，中国央行公开市场当周转为净回笼格局，规模创四个月新高。分析人士表示，在逆回购自然到期背景下，央行顺势加大回笼规模，不过整体宽松格局不改，资金供需趋于平衡，季末月初流动性收放自如，政策调控更趋灵活。
他们并认为，目前宏观经济基本面走势压力不减，但预计稳增长未来财政政策将更多发力，而货币政策短期发挥空间并不大；在平滑资金面短期波动工具上，预计公开市场逆回购+MLF（中期借贷便利）还将担当调控主力。
债市:
--中国银行间债市本周先是由于宽容预期落空而走弱，但随后避险情绪升温，且美日欧等国国债收益率不断创出新低，激励国内现券市场人气；同时周五路透报导央行就MLF询量，进一步提振市场情绪。交易员称，目前市场仍处在“可上可下”的态势，在新的催化剂出来之前，市场料继续保持震荡格局。
票据:
--中国票据市场当周转贴利率震荡下行，电票价格突破3%位置。交易员指出，受益资金面宽松无虞，同时月初机构规模充裕，大行买票积极性进一步升温，推动转贴价格小幅走低，不过由于票源稀少，利率整体下行有限；鉴于资金利率相对平稳，导致票据利润空间受限，预计转贴利率难有趋势性下行。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周震荡上行，股指连涨四日后现获利盘回吐压力，周五略有回落。大盘进一步上攻缺乏政策或经济等实质性利好支撑，在3,000点上方技术性压力逐渐加大。本周军工板块和资源股表现抢眼，陷入股权之争的的万科A(000002.SZ)本周放量下挫，入场抢筹的短线资金或悉数被套。(完)
(整理 吴芳/孙琦子/张晓翀/侯向明; 审校 曾祥进)
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
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路透纽约1月13日 - 多家美国大型银行高管周五对2017年展望表达乐观看法，这是自去年11月美国总统大选以来他们首次对季度获利的公开评论。