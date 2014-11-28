中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(11月24日-28日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币对美元即期当周累计贬值0.33%，并刷新两个月新低，与周中一度升创八个半月高位的中间价形成鲜明对比。上周五晚间中国央行降息令周初人民币大贬，而油价重挫叠加月末企业购汇亦驱动人民币走弱。时隔逾三个月，即期汇价重新在弱于中间价的一侧波动。短期人民币料有续贬动能，因近期购汇活跃，且监管层目前亦只是意图控制贬值节奏，并没有改变市场方向的迹象。

公开市场操作:

--在意外降息后，中国央行当周公开市场也动作频频，周二正回购量缩价跌，周四则时隔四个月再度暂停正回购操作。央行在价格政策工具上已祭出降息的“终极大招”，而随着正回购的停做，未来货币政策在数量工具的想象空间亦被打开。

业内人士指出，降息对于缓解实体经济融资贵是良方，但融资难的问题也相当突出。在当前基础货币投放渠道有限，流动性整体不算充裕的环境下，有必要动用更多数量政策工具，营造更为宽松的货币环境，货币政策之功效方能更为明显。

他们并认为，在数量工具的选择上，央行可选择的工具不少，除了此前两月已大规模使用的中期借贷便利(MLF)，以及期限更多的SLF(常备借贷便利)和SLO(短期流动性调节工具)可配合使用外，传统的政策工具也将被纳入视野，重启逆回购以及降准的可能性都在上升。

债市:

--银行间现券当周宽幅震荡，首个交易日因降息利好收益率急挫，之后公开市场两度发放利好，但始终不敌获利回吐压力，不过因政策宽松预期仍在，盘中收益率反弹幅度并不大，最后一个交易日则因资金意外转紧，信用债现卖压，利率相对平稳。

交易员并指出，年底将至，机构在一二级市场的配置和交易动能均减弱，市场成交并不活跃，后续市况要视政策跟进力度，关注公开市场逆回购是否重启以及会否降准。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周整体变化不大，因逾两年来首次降息的利好作用，被随后而来的资金紧张冲销。下周进入12月初，信贷规模压力暂时有限，票据价格走向，还需要视流动性情况而定。

股市:

--当周沪综指.SSEC在金融板块的带领下一路飙升，全周累积上涨7.88%，创逾四年来最大单周涨幅，本月累积上涨10.85%，创近两年来最大单月涨幅，周五A股成交额再度刷新历史高点纪录。市场热点轮动有序，场外资金持续入市，市场做多氛围浓厚，但大盘连涨后调整压力增加，市场波动亦有所加大。

期市:

--当周沪铜冲高回落，周跌幅达到2.5%，周五盘中并跌至逾五个月新低。因石油输出国组织(OPEC)不顾供应过剩局面决定不减产主力，引发国际油价暴跌，并进一步带动大宗商品全面卖盘，有关全球经济成长的忧虑也给金属价格带来压力。主力合约SCFcv1周五收报45,990元。

--当周沪金冲高后小幅走弱，周跌幅仅0.2%，不过当周一度冲高至本月内新高。受油价急挫、美元走强，以及黄金上市交易基金再度出现外流等因素拖累，本周末瑞士就央行黄金资产公投前，交易商保持谨慎，且油价暴跌可能会减轻通胀压力，从而削弱黄金作为对冲工具的吸引力，金价小幅下跌。沪金主力合约SHAUcv1周五收报236.05元。(完)

(整理 边竞/李宏薇/丁淑琴/倪蔚丹/李文科; 审校 黄凯)

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