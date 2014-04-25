中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(4月21日-4月25日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元即期当周累计收低0.47%，今年以来累计贬值3.19%。受基本面、政策面和汇率走势等多方不确定因素持续发酵的影响，客盘方面贬值预期本周来持续升温；不过监管层也开始释放平稳信号，包括中间价连续三天开高，同时疑似为反向干预的大行结汇也接连出现。后期需关注客盘结购汇需求和预期变化情况。

公开市场操作:

--中国稳增长政策微调本周接连现身，先前放松预期得以验证。本周公开市场操作小额净回笼，稳定中性操作中，引导资金在各机构间分布更合理；货币政策持续稳健基调，市场多数预期二季度全面下调法定存准率的可能性不大。

市场人士并指出，政策微调稳增长，或更多体现在财政等其他方面，货币政策可操作的空间并不大。根据流动性和基本面变化，公开市场后期也会出现一些小调整，但维持货币市场利率基本稳定的大基调不会变。

债市:

--中国银行间债市当周现券除受定向降准消息刺激短暂起波澜外，其余时间无走势平淡，而一级发行市场则整体延续较好势头。目前市场对短期内流动性预期相对稳定，若无其他因素扰动，五一假期之前盘势难改。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周低位震荡。交易员表示，虽然本周在财政缴税及月末、节假日等因素的综合影响下，资金供给边际收紧，但实际流动性整体宽松格局不改，且不少机构收票填补信贷规模，限制了转帖利率走高动能；而持续低位的资金成本，令票据收益亦相对有限，转帖利率继续走低可能也不大；短期内若资金面波动不大的话，震荡行情还将延续。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周累计下跌2.92%，创下三个半月来单周最大跌幅。近百家拟上市公司近日密集公布预披露材料，新股扩容担忧日渐加重，大盘节节后退，周五沪综指收报2,036.519点，创下近一个月来收盘低点。

期市:

--上海期铜当周价格上扬明显，较上周末大涨每吨1,470元人民币，单周涨幅逾3%，尤其是本周最后两天沪铜加快上涨步伐。国内现货铜溢价本月飙升至2010年来最高水准，显示中国季节性需求强劲，推高伦铜和沪铜价格在本周五均跳涨至七周来高位，而沪铜库存继续下降印证市场预期。主力7月合约周五下跌收报47,920元，本周累计上涨3.2%。

--上海期金当周几近持平，但周五盘中一度最高触及268.95元人民币的一周新高。尽管美国新屋销售数据急跌至八个月新低，令金价获得支撑，但现货销售不振，涨跌因素互相博弈，金价保持震荡。上海期金主力1406合约周五微升，收报每克258.75元，上周收报258.5元。(完)

(整理 吴芳/李宏薇/李然/李文科; 审校 黄凯)

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