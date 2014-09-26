中国金融市场一周走势回顾

图为上海一家券商机构交易大厅内的一名股民。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的(9月22日-26日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币对美元CNY=CFXS当周走升0.2%，周五并创逾半年收盘新高，未理会升至四年新

高的国际美元指数走势，亦未跟随中间价小幅走弱步伐。临近国庆假期，按惯例购汇盘需求

较旺，但客盘呈现净结汇格局，且中资大行抛售美元的力道犹在，对人民币形成较强支撑。

值得一提的是，周五盘面交投活跃，大量结汇盘涌出，交易员猜测是阿里巴巴海外融资集中

结汇所致。

公开市场操作:

--中国央行在先后施以SLF(常备借贷便利)和大幅下调正回购利率两剂政策猛药后，当周

公开市场动作趋于平缓。尽管转为小幅净回笼，但因季末资金面持续宽松影响有限，正回购

利率则止跌走稳。在政策加码后，短期将进入缓冲期以观察效果。

业内人士并指出，随着央行补充基础货币的工具日渐多样，公开市场正回购操作在总量

调节方面的作用有所弱化，更多地只是微调资金面，而其侧重在价格引导方面的作用则更为

突出。

债市:

--银行间债市当周现券走势震荡，多空不断交锋，宽资金和一级新债发行偏暖提供利多支

持，但持续存在的止盈盘，及9月汇丰PMI初值略反弹则令市场稍承压，交易员建议策略上机

构可暂依赖持有利差收入。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率波动不大。交易员表示，受制于偏弱的宏观经济走势下企业

融资放贷需求有限，不少银行通过收票以填补信贷规模，一定程度抵销了临近季末转贴利率

惯性上涨动能；同时保持低位的资金成本亦限制了票据利润空间，不少机构仍旧通过期限错

配来赚取收益，料节后资金面宽松局面还将持续，转贴利率有望稳中下探，但幅度或有限。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC本周先抑后扬，累计上涨0.78%。周一因市场担忧经济基本面大

跌，之后因增量资金入市抄底，股指连续四天反弹，沪综指连续刷新近19个月收盘新高纪录

，周五收在2,347.718点。

期市:

--本周沪金小幅走升0.21%，中止此前连续三周下跌，但周中创下年内纪录新低239.35元

。美元指数走强至四年新高，加上技术面持续向下发展，以及旺季因素逐渐淡化亦不利金价

，推动金价震荡下滑。但美国股市下跌促使投资者购买避险黄金，短期支撑金价，但市场反

应谨慎，因美元可能连续11周上涨，从而施压金价。沪金主力合约SHAUcv1周五收报244.2

元/克。

--本周沪铜价格小幅下滑0.1%，盘中并创下逾三个月新低。中国9月制造业活动意外拾取

一部分动能，然美国工厂就业率低至五年半新低，且市场担心中国需求成长，令价格承压，

推动伦敦期铜在三个月低点持稳，沪铜主力合约SCFcv1周五收报47,890元/吨。(完)

(整理 边竞/李文科/吴芳/康熙泽；; 审校 张喜良)

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