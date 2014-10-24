中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(10月20日-24日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币对美元当周累计升值0.11%。周内举行四中全会，整体市场稳中偏强。盘面上看前期频繁出现的石油购汇盘减少，但进入下旬后其他客盘购汇有增；结汇方面中资大行不时发力对人民币形成支撑。全周中间价累计回落60个点子，但成交价格走升68个点子，点差再度拉阔。短期因大行结汇性质不明，方向难言明朗。

公开市场操作:

--中国央行公开市场当周操作归于平静，正回购量价持稳。面对三季度经济增速下滑至五年半新低，央行已再度通过SLF（常备借贷便利）开闸放水，且近期多项稳增长措施陆续开始推出，公开市场操作因此暂时重回淡静，连续第二周资金回笼量与到期量持平。

业内人士并指出，短期宽松的货币环境仍会维持，未来力度是否会再放大，正回购利率是否会再降，仍需观察银行间利率下行传导到企业融资成本端的效果。就目前资金面状况来看，公开市场14天正回购利率仍有再降的空间，但在经济下行周期，且国内利率未能完全市场化背景下，降息可能是更为直接有效的政策手段。

债市:

--银行间债市当周现券再下探后有所震荡，继下调正回购利率后，央行近一个月内又再度祭出SLF宽松政策，利好接踵而至为债市不断注入兴奋点，前两个交易日收益率一度再跌逾10个基点（bp），不过近日来累计降幅巨大也累积了相当多的获利盘，随着了结压力加大收益率下行遇阻；但因经济基本面及政策面等对债市仍有利多支撑，现券也难现明显调整，料

短期维持震荡偏强走势，等待消息面的进一步变化。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率跌幅加剧。交易员表示，受股份制银行获SLF(常备借贷便利)消息提振，周内即便存在新股集中申购、缴税等扰动因素，但难撼市场流动性乐观预期，进一步提振机构收票热情。度过缴税及月末时点，只要资金面继续保持宽松，不排除转帖利率继续走跌，但低位的资金成本或将限制其下行空间。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周延续此前的调整趋势，累计下跌1.66%，为四个月来最大周跌幅。上周因外盘下跌引发A股市场获利回吐，随着这种回调趋势逐步确立，融资盘亦参与抛售，使得股指表现相当疲弱，中期指标20日和30日均线都被击破。周五沪综指收报2,302.280点。

期市:

--当周沪金宽幅震荡，周三一度涨至六周高位，周五又跌至近两周新低，当周整体小幅下滑0.8%。周初美国消费者信心指数初值优于预期，提升美元，打压金价，但随后中国成长忧虑和商品价格上扬推动，金价一度走升至六周新高，后半周又受到美国失业率维持较低水平以及美元走强打压，沪金最终小幅下滑。沪金主力合约SHAUcv1周五收报243.8元/克。

--当周沪铜上涨1.7%。周初受中国经济成长不确定性以及全球供应增加的影响，期铜小幅下滑，但疲弱的中国经济数据出炉反而引发刺激政策出台的预期，加上中国制造业数据向好，带动铜价上扬。沪铜主力合约SCFcv1周五收报47,390元/吨。(完)

(整理 边竞/李文科/吴芳/林琦/李然; 审校 曾祥进)

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