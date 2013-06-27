中国金融抑制和过度自由化并存 金融领域怪象待解决--专家

路透上海6月27日 - 博源基金会理事长秦晓周四表示，中国存在金融抑制和金融过度自由化并存的局面。表外资产的膨胀，显示中国存在金融过度自由化现象；但另一方面，汇率、利率、资本项目开放等领域又显示中国同时存在金融抑制。

他在出席中欧陆家嘴金融家沙龙时表示，两者之间需要协调发展，不能因为金融过度自由化，就忽略了金融抑制的作用，也不能因为要解决金融抑制，就导致金融过度自由化。中国金融领域的很多怪象，需要结构和体制上更大层面的改变，不是仅仅银行间能够解决。

中国银行间流动性困局近期引发市场关注，秦晓表示中国金融领域有很多问题超出了仅仅只是央行的问题，也不是央行和商业银行之间博弈就能解决的，因为金融领域很多问题有二元性，另外包括政府融资平台和房地产泡沫的问题，不是银行体系能解决。

“近期都说央行很强硬，我也很能理解，因为它会认为（流动性）是结构性问题。”他认为。

当然，他同时认为央行在预期管理上确实需要加强。

谈到“二元性”，秦晓认为类似M2增速很快，货币供应偏松，但银行间流动性偏紧；国有企业和非国有企业在贷款领域遭受非公平待遇，非国有企业的贷款需求被抑制；另外影子银行等快速发展等，令金融领域产生了很多怪象，这些都需要结构和体制上更大层面的改变，不是仅仅银行间能够解决。

秦晓曾任招商局集团有限公司董事长，招商银行(600036.SS)(3968.HK)董事长。

博源基金会成立于2007年10月，是一个在香港正式注册，得到香港政府正式批准，具有独立法人资格的非营利性公益组织。理事会成员包括曹远征、Leon Brittan、史美伦(Laura CHA)、高西庆、何迪、李剑阁、秦晓、Brent Scowcroft、汪建熙、吴晓灵等。（完）

(发稿 徐永； 审校 林高丽)

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