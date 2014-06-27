中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(6月23日-27日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元即期汇率CNY=CFXS当周累计走升0.13%，对于大额购汇可能在月底释放 的预期，和中间价及大行结汇形成的压制，令本周在6.22-6.24元区间持续振荡。周三后， 由于跨月掉期美元升水点数偏高引发套利交易，并给即期带来结汇压力。由于购汇需求释放 情况不明，市场对于后期走势仍有不同看法，短期需关注下周一供求状况。

公开市场操作:

--面对年中资金波动敏感时点，中国央行呵护之意尽显。四个月来首次暂停正回购之举， 不仅大出市场意料之外，连续七周净投放亦让市场憧憬，监管层对流动性调控还将延续今年 来偏温和的态度，下半年公开市场逆回购重启有望。

分析人士指出，季节性扰动下近期资金面出现波动，今年新增外汇占款不断回落等多重 因素，令滚动使用正回购必要性降低。预计未来货币政策仍倾向定向发力，降低实体经济的 融资成本是选择工具的重要落脚点。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率小幅震荡。周初在汇丰制造业PMI数据向好以及季末年 中资金面担忧干扰因素下，收益率略反弹但幅度甚微；随后央行公开市场正回购由少量到暂 停操作，安抚呵护资金面意图明显；虽资金结构性仍偏紧，但整体宽松局面不改，然对现券 利好却有限，机构整体交投积极性不高，多待半年末时点之后，寻觅更多政策面和经济基本 面交易指引。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率窄幅波动，临近季末指标考核，机构普遍降低了交易频率， 不过出票意愿大多不强，在资金整体宽裕以及规模压力不大的情况下，看好下半年市场走势 已成共识，料下月转贴利率将重回跌势。CN/CPCN

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周累计上涨0.49%。尽管市场流动性出现宽松迹象，但股市总 体表现乏善可陈，呈现小涨小跌态势，而在首批三只新股周四上市前后，次新股及小盘股炒 作开始升温，给沉闷的市场带来一些清风。沪综指周五收报2,036.510点。

期市:

--上海期铜连续第二周上扬。受供应短缺的忧虑支撑，本周铜市继续反弹，向50,000元大 关发起冲击，但中期铜精矿产量将对铜价形成压制，估计铜价会在此有所争执。现货升水上 扬，推动沪铜主力9月合约 SCFcv1 周五收报49,520元，较上周涨逾2%。

--上海期金本周微升，整体维持高位震荡走势。上周国际黄金突破每盎司1,300美元后， 本周美国数据和美元疲弱继续支撑金价，国际黄金行情高位震荡，亦支撑沪金价格。上海期 金主力1412合约SHAUZ4周五收报265.15元，上周末报价264.55元。(完)

(整理 吴芳/边竞/李然/李文科/张晓翀; 审校 张喜良)

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