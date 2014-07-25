中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(7月21日-7月25日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元即期本周累计升值0.27%。在6.2上方窄幅盘整近一个月后，人民币自周二起连续四天走升，周五一度升破6.19元。短期内购汇略有退潮，但市场预期仍未明显偏向升值，6.19元仍会提供一定阻力。短期内观察客盘供求变化及是否能够升破6.19元关口。

公开市场操作:

--面对新股密集发行等扰动，中国央行本周在时隔一个月后顺势暂停正回购操作，并连续第11周实现公开市场净投放，同时扶以国库现金投放，凸显其呵护资金面预期的政策意图。

市场人士并认为，随着当前宏观经济企稳势头逐步确立，短期政策或进入空窗观察期。但是未来经济下行压力依然严峻，上半年一系列刺激政策之后，货币政策整体稳健宽松的基调不会发生太大改变，不过预调微调的方向将灵活多变。

债市:

--中国银行间债市本周超跌反弹，期间资金虽面临新股密集申购压力，但央行公开市场暂停正回购，且以国库现金定存支援，场内情绪渐好转，国务院会议又提出要缓解企业融资成本高问题，市场传言降息等举措有望出台，现券买盘强劲，后续走势仍要等候政策面的进一步明朗。

票据:

--中国票据市场本周转贴利率先升后降，随资金面由紧张转缓和而波动。虽然月末将至，但从各银行信贷规模情况来看，拉动票据价格上行作用有限；资金方面，短期内预期比较乐观，加之票源不多，供不应求态势令票据价格易跌难涨。

股市:

--本周沪综指.SSEC震荡上涨，一周累计上涨3.28%，并创下三个半月来最大周涨幅。基于沪港通预期利好效应和国企改革重组预期，以及最新经济数据向好，低价蓝筹股出现难得的持续反弹，并成为推动大盘上涨的主要力量，沪综指周五收报2,126.614点，创下逾三个月收盘高点。

期市:

--上海期铜当周低开高走，最后震荡上扬2.6%，结束此前两周下跌，并于周五攀升至半个月高点附近。因全球经济前景向好，且库存下滑，尤其是中国经济前景更为光明，投资者对

金属的看法愈发正面，带动沪铜主力9月合约SCFcv1周五收报51,040元。

--上海期金当周走弱1.1%，为连续第二周下跌。尽管中东和乌克兰紧张局势不断发酵，但黄金下跌，因全球经济数据强劲抵消避险吸引力，也预示近期金价势头不好，尤其是在亚洲实物需求低迷之际。上海期金主力1412合约SHAUZ4周五收报258.5元。(完)

(整理 吴芳/李宏薇/李文科/李然/丁淑琴; 审校 张喜良)

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