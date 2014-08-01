中国金融市场一周走势回顾

2013年11月5日，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的(7月28日-8月1日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元即期本周累计收高0.19%。由于购汇减少、净结汇增多，本周

头四天人民币持续上涨，市场预期也渐向升值倾斜，周内一度触及6.1705的四个半月新高，

市场价与中间价点差也缩窄至不足百点。而国际美元强势，及人民币连续升值后出现的购汇

需求，使即期于周五稍做回落。预计短期内市场交投还会保持谨慎，并关注客盘方向。

公开市场操作:

--中国央行周四公开市场操作再度变阵，时隔三个半月，重启14天正回购取代28天品种，

且中标利率降低10个基点。业内人士认为，正回购利率下行存引导短期资金价格回落的意图

，这与缓解企业融资成本过高的宏观背景一脉相承。

但在总量调控中，本周转向净回笼110亿元人民币，打破已持续11周的单周净投放格局

。机构猜测保持适度流动性的基调应未变，净回笼重现料与近期结汇意愿较强、本月新增外

汇占款可能反弹有关，但这一推论有待更多数据支持。

受访者并表示，本次正回购期限缩短，利率下降，但不代表货币政策释放松动信号，当

下国内经济企稳迹象更加稳固，外部亦在复苏中，所以短期中国货币政策闪展腾挪但进一步放松的需求下降。

债市:

--中国银行间债市周初在股债跷跷板效应叠加央行正回购重启影响下，现券略显承压，但

随着周四公开市场意外变阵，出手14天期限品种并同时放量操作，且调降回购利率，彰显监管层调低融资成本意图，助推市场乐观情绪，买气逐渐活络，收益率小幅走低。而宏观数据延续向好态势对债市影响暂不明显，市场关注后续央行进一步动向。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率延续跌势，资金面整体转好令收票需求随之复苏，尽管本周

银行面临月末时点考核，但仍有机构积极收票并推动成交价走低。

不过交易员并表示，银行资金成本相对于转贴利率的跌幅相对有限，同期限资金收票甚

至已近无利可图，不少银行无奈选择期限错配以保证盈利，若资金价格短期内没有松动，料限制票据利率的下行空间。

股市:

--本周沪综指.SSEC震荡上涨，累计周升幅为2.76%。最新数据释放经济企稳信号，而沪港通等利好预期支撑大盘继续反弹，不过大盘冲至2,200点附近时后续乏力，获利回吐压力显现，周五沪综指出现回调。

期市:

--上海期铜当周高位震荡，主力合约累计下跌0.8%。因印尼出口供应前景有所改善，以及本周有较重要经济数据公布，铜市出现高位调整，沪铜主力10月期约SCFV4周五收报50,530元。

--上海期金当周先扬后抑，本周重要事件较多，包括美联储政策会议、美国公布重量级经

济数据，在周初的短暂观望期过后，金价还是受经济乐观情绪的打压破局下行。上海期金主力1412合约SHAUZ4周五收报256.60元，当周下滑0.74%。(完)

(整理 吴芳/林琦/边竞/李然; 审校 曾祥进)

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