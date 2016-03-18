中国金融市场一周走势回顾

2016年1月21日，在北京拍摄的人民币和美元照片。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的3月14日-3月18日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周上涨0.65%。两会结束后人民币汇率波动加大。美联储周三决定维持利率不变，并表示在升息问题上“宜谨慎行事”，下调年内升息至两次。此后美元跌势不止，美元指数则刷新五个月低点，人民币随之大涨，周五盘中一度升至6.4559的三个月新低。短期人民币料虽美指走势继续双向波动，不排除有小幅上升空间，但年度贬值预期仍在。

公开市场操作: --中国央行时隔一个月后再度下调MLF（中期借贷便利）询量利率，而公开市场当周逆回购利率则仍稳如泰山。上述动作再次凸显央行在利率调控中稳短端压中长端的思路，其用意或在于继续引导融资成本下降的同时，兼顾控制金融市场风险。

分析人士指出，通过压低三个月至一年期MLF利率，央行继续释放明确的结构性宽松信号，进而降低银行负债成本，引导市场利率水平下行，并进一步拉低实体经济融资成本。

他们并认为，今年定向宽松仍将是货币政策主旋律，而在数量型调控向价格型调控转变过程中，央行利率走廊的操作机制将进一步成型，全面宽松工具如降准降息可能只有在“形势逼人”之时才会出招。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率整体略有上行，且受到缴税缴准等因素影响，资金面维持紧势。由于MLF操作且下调操作利率的消息刺激，现券收益率一度短暂下探，但后续传言实际并未操作又导致收益率反弹。交易人士表示，消息面趋于平静，市场再度陷入观望；近期资金维持紧势，但公开市场操作利率仍维持不变，短期内现券市场料仍保持僵持走势。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周微跌，但整体仍未脱整理走势；银行收票热情依旧不温不火，资金利率仍无明显变化，抑制票据利率的向下空间，后市仍要关注资金成本的变化。央行再度下调MLF（中期借贷便利）询量利率，是对货币市场利率的一个积极信号，但因暂时询而未做，其对资金价格的影响尚待进一步观察。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周连续上涨，连续六日上涨。权重股和小盘股轮番托拉助大盘上攻。分析师指出，美联储暂缓加息后人民币汇率趋于稳定，且两会期间监管层对市场的维护，使投资者预期发生了转变。大盘利用难得的窗口期加速反弹。短期两市成交量有放大迹象，显示有资金入场，但量能放大仍不明显。

期市

--中国上期所沪金SHAUcv1当周微幅下滑。周初黄金投资者获利了结，打压金价表现，但对全球经济增长和金融动荡的担忧已促使投资者重新评估美国升息前景，美联储最近暗示减少今年加息次数，令美元承压，本周金价跌幅因此收窄。沪金主力合约周五收报263.35元。

--中国上期所期铜SCFcv1当周收盘创逾五个月新高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员考虑到脆弱的全球经济，调降了今年加息的预计次数，从而给美元造成打击、提振了商品价值，伦铜重新站上5,000美元，沪铜亦跟随上涨。沪铜主力合约周五收报38,380元。(完)