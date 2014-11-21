中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(11月17日-21日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币对美元即期本周累计上扬0.09%，中间价升创两周高位。沪港通本周正式开闸，周初明显提振离岸人民币CNH走势但其后影响淡化，在岸与离岸价格联动性增加。短期即期方向暂不明朗，因市场信号较为矛盾：包括石油购汇偏多，而沪港通短期提振作用又支撑人民币有条件走强。后市需关注离岸CNH走势，若出现CNH汇率持续强于在岸CNY的

现象，则人民币升值预期有望重现。

公开市场操作:

--中国央行当周公开市场释放乐观信号提振机构信心，周四正回购操作量逾一个半月来首度减少，由此全周实现六周来的首次净投放，因月末IPO申购导致流动性呈趋紧态势，且最新国务院会议重提融资成本过高问题。

当周公开市场净投放100亿元人民币，终结此前连续五周回笼量持平到期量的格局。业内人士指出，本周还有500亿元现金定存到期抽水，下周IPO申购冻结资金施压，机构期待央行能延续此前基调，通过MLF(中期借贷便利)等定向工具向市场放水。

债市:

--银行间现券当周走势震荡。周初延续此前弱势，止损盘涌出令收益率有加速上行之势；但随后因市场憧憬央行在新股IPO前将再放水，国债期货大涨并引领现券回暖，但乐观局面转瞬即逝。随着资金面进一步收紧，而央行未再有主动放水举动，流动性紧势加剧并出现延时交易情况，现券受累亦重返弱势；不过周五国债期货探底回升再度稳定市场情绪，加之大

行开始加大出钱力度，流动性渐缓，央行亦向市场传递了宽松信号，现券重现转强迹象。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率自低位走升。交易员表示，在月中信贷规模压力尚可背景下，本周资金收紧态势逐步升温，虽然随着资金成本和票据收益利差拉开，本周收票机构稍增，但仍难抑制转贴利率本周涨势加剧态势。随着央行表态安抚市场流动性，虽然下周资金面压力不小，但是预计本周已经部分提前反应，且只为时点性因素，因此预计转帖利率续升空

间或有限。

股市:

--本周沪综指.SSEC先抑后扬，累计上涨0.32%。周一沪港通启动利好因素兑现，但因海外资金入市量不如预期，引发获利回吐，大盘连跌三天。在获利盘初步消化后，周五大盘在券商保险等蓝筹股引领下，出现强劲反弹，周五沪综指收在2,486.79点。

期市:

--当周沪铜震荡温和走升0.89%，但维持区间震荡走势。全球经济冷热不均，中国最新经济数据显示未来需求不容乐观，且近阶段已进入需求淡季，因此沪铜方向并不明朗，主力合约SCFcv1周五收报47,580元。

--当周沪金冲高后震荡。周初曾随国际金价大涨，空头有所减仓，不过之后因美元走强以及美国经济有好转迹象，冲高动力不足，基本呈高位整理走势。沪金主力合约SHAUcv1全周涨幅约3.5%，周五收报236.60元。(完)

(整理 边竞/林琦/吴芳/倪蔚丹; 审校 张喜良)

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