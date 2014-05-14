中国金融体制不改革 资本市场新国九条难落实--行业协会会长

路透北京5月14日 -中国股权投资基金协会会长邵秉仁周三表示，新近出台的新国九条对资本市场的规划作出了顶层设计，但是如果不深化改革，特别是金融体制改革，这个顶层设计就很难落到实处，很难发挥效力。

他在北京召开的科博会2014年金融论坛上称，现在某些监管部门就是企图利用审批和备案等等手段来寻租。因此，要防止监管部门打着监管的旗号强化权力，运用行政手段干预行业的正常发展，将私募股权投资行业管死。

邵秉仁提到，新国九条谈到适度监管，但什么是适度并不明确。而私募股权投资是一种高度自律性的投资，因此在股权投资基金设立和投资行为上，不需要任何行政性的审批。

他并分析指出，金融体制改革的核心是利率市场化问题。这个核心问题不解决，单从资本市场入手的各项改革措施就难以发挥应有的作用。

利率市场化就是要让市场在资金的价格和资源分配上起决定性作用。目前，中国利率市场现状是贷款利率放开，存款利率仍然受到上限的限制。

”实际上这种做法的本质是在利用老百姓的低成本资金向企业放高利贷。为什么银行能成为中国目前最赚钱的行业？根源就在这里。”邵秉仁称。

银行本来应该起到对于资金和实体经济的桥梁和服务的作用，但是这种作用看不到，只是看到一种赚钱的手段。未来这种服务作用能不能充分发挥出来，就取决于金融体制的市场化改革。

他提到，从最近揭露的一些贪腐大案当中可以清晰的看到，新时期的腐败特点是权力与资本的高度结合。建议通过案件吸取教训，从体制、机制和用人制度上堵塞漏洞，从而推进国有垄断行业的改革。

上周五晚间，中国国务院发布关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见共九条，包括发展多层次股票市场、规范发展债券市场、推进期货市场建设等。

(发稿 张晓翀；撰写 沈燕; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。