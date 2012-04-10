中国金融监管风暴来袭 银行手续费收入告别“亢奋期”

* 监管层加码银行收费整治

* 上半年银行手续费收入环比料持续下滑

* 三季度或有望出现拐点

* 信贷资源稀缺恐让整治成效打折扣

作者 赵红梅

路透北京4月10日电---"总行刚查完,银监会、央行就要来检查,说发改委可能也要来暗访……最近紧张兮兮的,"一家股份制银行北京营管部客户经理倪小姐如是说.

随着中国银行业飞速增长的利润被贴上"暴利"标签,从去年下半年开始监管层掀起一场轰轰烈烈讨伐银行"乱收费"的风暴.

伴随着监管层层加压,业内人士预计,银行业手续费收入将告别此前动辄增长50%以上的"亢奋期",开始向理性回归.今年上半年环比增速将持续下降,三季度或有望出现拐点.

但因手续费平均仅占银行收入的15%左右,料不会对银行业盈利带来明显拖累.且在信贷资源仍属稀缺的当下,银行业超强的垄断地位恐怕也会让"整治"成效打折扣.

"这波整治会让银行收费有所收敛,手续费收入的下降料持续到今年年中,但银行处强势垄断地位,且高盈利的那部分客户群并不在这次整顿中,"一位外资券商银行分析师表示.

"过了这阵风头,估计手续费收入仍会继续较快上涨,"他说.

投行高盛高华报告显示,因监管机构对银行手续费收入的审查等影响,去年四季度手续费收入平均环比下滑10%.

"(去年)手续费占总收入18.1%……未来增长速度对农行和整个银行业都会适当回归,"中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)副行长潘功胜3月下旬在该行香港业绩会上称.

截至4月初,已公布年报的上市银行中,多家银行手续费及佣金净收入在去年四季度环比下滑,工农中建交五大行环比下降幅度分别为12%、21%、13%、14%和10%.

而16家上市银行的2011年三季报,有九家银行手续费和佣金收入同比增长超过50%,15家增长超过40%.

**监管层加码整治"乱收费"**

银行近两年的净利润强劲增长,让近年一直广受公众诟病的"乱收费"分外显眼,舆论和公众压力促使监管层用非市场化手段来纠正和整治这一问题.

深圳的沈女士最近前往中国银行侨香支行办理一张借记卡时被柜台工作人员告知,办理借记卡需付10元手续费、5元工本费、每年10元的小额账户管理费,此外还必须在卡里存100元钱.

"以前办理借记卡是免费的,现在这麽多收费,而且不存钱还不行,我感觉这就是在乱收费!"沈女士对路透感慨道.

2003年底出台的《商业银行服务价格管理暂行办法》明确银行收费项目仅300多种.目前银行收费项目已多达3,000多种,且收费标准和费率并未统一和公开.近期银监会要求银行从4月1日起对收费项目必须"明码标价".

银监会上周五称,当月起,由其组织全国各级派出机构,针对对银行不规范经营牵头"明察暗访",深入辖内银行网点进行现场访查,此前5天,银监会已下发通知,纠正银行业附加不合理贷款条件和收取不合理费用的违规行为.

今年年初,银监会还明确了不准以贷转存等的"七不准"和收费项目公开等"四公开"文件,主要矛头便对准了以财务顾问和咨询费、贷款承诺费等为代表的信贷相关业务手续费.

"这两天领导督促我们全部都要会背'七不准'和'四公开',营业大厅的显示屏要来回滚动这些内容,还要张贴各个业务收费的明细,"上述在北京的倪小姐称.

另据一位不愿具名的券商人士透露,"当前银行正在接受或将收到有关部门的收费检查……某国有大行仅温州分行一地(去年)就被确认乱收费金额2亿元人民币."

他认为,今年银行业中间业务收费会受到大影响."七不准"规定也会影响贷款定价,今年新发放贷款利率上浮度普遍下降.手续费收入通常占当期银行业收入的15%-20%.

去年年底,中国发改委已对擅自推迟取消密码挂失费的兴业银行(601166.SS)、邮政储蓄银行等罚款总共580万元,被外界誉为近年来整治银行乱收费的大手笔,而今年一季度,发改委检查组分赴31省市对上述问题再度重点检查.

**手续费收入向合理回归**

建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事会秘书陈彩虹在3月底业绩推介会上回答去年四季度手续费下降原因时称,原因有三:受央行、银监会去年下半年免除人民币个人账户的11类34项服务收费的通知影响较大;去年国务院会议要求对小微企业财务费、咨询费免收;监管机构进一步规范非利息收入,对不规范经营活动展开了清理活动.

"第一条政策也会影响到今年上半年的手续费收入,而下半年建行的手续费增长将会走向正常,"他说.

招商证券一位分析师也认为,上市银行的手续费收入增速今年上半年环比仍会继续下降,三季度才有望出现拐点.

"这次整治还是会有效果的,变相提高贷款定价会被限制,原先靠以财务顾问和咨询费等名目的信贷手续费会转出中间业务收入,中间业务收入会回归到传统的如托管、贸易结算、理财佣金等,增速也会回归理性,"他表示.

马连道一位茶叶商贸公司的董事长颜先生告诉路透,他去年在一家股份制银行贷了80万元款,"我这笔钱利息是一浮到顶的(基准上浮90%),但是有一部分利息是签的咨询费,希望整治完利息能便宜点."

中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇教授认为,长远看,银行作为公司应具有市场调价权利,但短期看,银行竞争不充分,容易形成价格垄断,基础性收费项目还应由政府适当干预.

东方证券银行业分析师金麟认为,打击收费业务对银行当前盈利不会构成显着性影响,但可能会压缩银行中长期的收费业务的发展.

"料银行卡费率有可能成为下一个冲击点,届时零售型银行业务包括现在所有银行的银行卡业务都将有可能受到冲击,"他表示.(完)

--审校 乔艳红

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