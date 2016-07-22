中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(7月18日-7月22日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：面临较大下行压力，将保持稳健货币政策--总理

中国国务院总理李克强称，中国经济仍面临较大下行压力，但基本面向好的局面没有改变，中国将保持稳健的货币政策，积极财政政策仍有回旋余地。中国政府债务率并不高，将继续维持汇率稳定。

--中国经济：推进军工企业专业化重组，积极稳妥推进混合所有制试点--国务院

中国国务院日前表示，要深化国防科技工业体制改革，进一步打破行业封闭，推进军工企业专业化重组；扩大引入社会资本，积极稳妥推进混合所有制改革试点。

--中国经济：推动物流与“双创”结合，加大用地等政策支持--常务会议

中国国务院召开常务会议部署推进互联网+物流，推动物流与“双创”结合，加大用地等政策支持，鼓励金融机构重点支持小微物流企业发展。

--中国政策：国务院调整自贸区相关法规，松绑外商投资范围并由核准改备案

为保障自由贸易试验区有关改革开放措施依法顺利实施，中国国务院发布关于在自贸区暂时调整相关法规的决定，松绑外商投资范围，同时暂时停止实施外商投资项目核准（国务院规定对国内投资项目保留核准的除外），改为备案管理。

--中国就业：2050年劳动年龄人口将降至7亿左右，延迟退休要“小步慢提”--人社部

中国人力资源和社会保障部称，2030年以后中国劳动年龄人口会出现一个大幅下降的过程，平均以每年760万人的速度减少，到2050年会由2030年的8.3亿降到7亿左右。

--中国能源：周五起下调成品油价格，国内汽油价格每吨下调155元--发改委

中国国家发改委周四称，自7月21日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低155元和150元人民币，为年内第二次下调。这也是发改委今年以来第五次调整成品油价格。

--中国交通：2020年铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里--发改委

根据中国国家发展改革委员会发布的《中长期铁路网规划》，到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市。

--中国经济：支持铁路总公司扩大发行铁路债券，扩大铁路发展基金规模--发改委

中国国家发展改革委员会基础产业司司长费志荣表示，支持铁路总公司扩大发行铁路债券，扩大铁路发展基金规模，鼓励社会资本投资建设铁路，国家现有的铁路都向社会资本开放。

--中国房地产：6月70城房价续涨但环比升势续放缓，高位筑顶迹象初显

最新数据显示中国房地产市场仍在高位运行，6月房价同环比均续涨，不过在部分城市相继推出限制措施以及需求前期大量预支的影响下，房价环比涨幅连续两月收窄，高位筑顶迹象初露。

--中国经济：货币政策陷入流动性陷阱，建议财政赤字率提高到4-5%--央行官员

中国央行调统司司长盛松成认为，现在货币政策有一点陷入流动性陷阱的现象，货币政策有效而有限，需要积极的财政政策相配合，建议适当增加政府债务发行，提高财政赤字率到4-5%，保持经济的平稳较快增长。

--中国数据：6月非金融对外直接投资同比增44.9%，上半年ODI规模超FDI

中国商务部公布，6月非金融对外直接投资(ODI)同比增长44.9%至153.4亿美元，上半年ODI增58.7%至888.6亿美元，规模已超实际使用外资金额（FDI）。

--中国经济：开展金融机构持有企业股权试点，完善境外发债备案制--国务院

中国国务院日前表示，将开展金融机构以适当方式依法持有企业股权的试点，并稳步放宽境内企业和金融机构赴境外融资，完善境外发债备案制，募集低成本外汇资金。

--路透调查：2016年中国经济增速料放缓至6.5%，央行料再祭出政策支持

一项路透调查显示，中国今年经济增速料放缓至6.5%，即政府目标区间的低端，尽管政府加大支出，而且央行料进一步放松政策，阻止经济出现更大程度地放缓。

--亚洲经济：大中国区110家企业跻身财富500强，万科万达京东等首次上榜

在最新披露的2016年《财富》全球500强榜单中，大中国区有110家企业上榜（含台湾企业七家），其中新上榜和重新上榜的企业达13家，万科、大连万达集团、恒大集团等知名房地产企业、电子商务公司京东、家电巨头美的集团等首次上榜。

--中国央企：中粮将改组为国有资本投资公司，分类分层推进混改

中国粮油业务两大央企--中粮集团与中纺集团正式战略重组，同时中粮集团国有资本投资公司改革试点亦开始系统启动，旗下不同业务将分类分层推进混合所有制与股权多元化。

【金融】

--中国央行：加大政策支持，优先满足抗灾救灾和灾后重建信贷资金需求

中国部分地区近期防汛抗洪抢险救灾形势严峻，中国央行下发通知，要求加大政策支持力度，优先满足抗灾救灾和灾后重建必要的信贷资金需求；同时要全面摸清信贷资产损失情况，做好对因灾形成的不良债务的处置工作，促进受灾企业尽快恢复生产和正常经营。

--中国央行：房地产和消费贷款增长较快，6月末个人购房贷款余额同比增逾三成

中国人民银行公布贷款投向统计报告显示，上半年房地产贷款和住户消费性贷款增长较快，截至6月末个人购房贷款余额同比增逾三成。

--中国金融：中投公司2015年境外投资组合净收益率为-2.96%--财新

据财新网报导，全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司公布2015年报，截至去年底，中投公司境外投资组合全年净收益率为-2.96%，而2014年的收益率为5.47%。

--中国保险：保险业要为过剩产能行业并购重组提供资金支持--保监会主席

中国保监会主席项俊波表示，“十三五”（2016-2020年）期间，保险业要积极探索新路径，更好地服务国家供给侧结构性改革和实体经济发展大局，保险业要为过剩产能行业的并购重组提供资金支持。

--中国保险：上半年原保险保费收入同比增37%，增速较前五月续降--保监会

中国保监会公布数据显示，今年上半年保险业原保险保费收入18,812.82亿元人民币，同比增长37.29%，同比增幅较前五月的38.18%进一步下滑。

--中国金融：环境信息披露主体范围应扩至上市公司和发债企业--央行专家

中国央行研究局首席经济学家马骏表示，企业的环境信息披露是发展绿色金融的重要基础，下一步应考虑扩大披露主体范围，推动上市公司和发债企业披露环境信息，经过几年的过渡扩大到整个资本市场。

--中国金融：屠光绍出任中投公司副董事长、总经理--公司网站

全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司称，经国务院决定，董事会审议通过，屠光绍任中投公司副董事长、总经理，李克平不再担任中投公司副董事长、总经理兼首席投资官职务。

【固定收益】

--中国央行：周一对14家金融机构开展2,270亿元MLF操作，利率与上期持平

中国央行周一称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合7月下旬中期借贷便利（MLF）到期2,185亿元人民币，央行当日对14家金融机构开展MLF操作共2,270亿元。其中三个月期530亿元、六个月1,345亿元、一年期395亿元，利率与上期持平。

--中国债市：定向地方政府债可进行质押式回购和买断式回购交易

中国外汇交易中心官方微信公告称，截至目前，浙江省、内蒙古自治区、甘肃省、河南省、青海省、江苏省、辽宁省于2015-2016年发行的定向地方政府债已全部上市流通，可在本币交易系统中进行质押式回购和买断式回购交易。

--中国信用债：东北特钢集团称15东特钢PPN002未能足额偿付利息

中国东北特殊钢集团系列性债券违约再添一例，公司公告称，应于周一（18日）付息的2015年度第二期非公开定向债务融资工具（PPN）15东特钢PPN002，公司未能筹措足额偿债资金，本期利息不能按期足额偿付，已构成实质性违约。

--中国新债：新开发银行计划未来六个月再度发行100亿元绿色债券--新华

继本周一(18日)金砖国家新开发银行在中国银行间债市首度发行30亿元绿色金融债后，新华社报导称，该银行在未来六个月内还将在华再度发行100亿元人民币的绿色债券。

【外汇】

--中国外汇：跨境资金流动将保持稳定，人民币汇率预期总体趋稳--外管局

中国国家外汇管理局发言人王春英称，目前中国外汇储备充裕，抵御跨境资本流动压力较强，未来有信心保持跨境资金流动稳定。人民币贬值预期逐渐减弱，汇率预期总体趋向稳定。外管局并公布，6月银行结售汇逆差128亿美元，与上月水平基本相当；上半年逆差1,738亿美元，跨境资金流出压力减缓。

--《人民币综述》货币锚遭遇窘境，汇率市场化之路仍阻且长

中国监管层近日疑似在6.7元关口出手维稳，再度引发市场关注，当然维稳手段依旧是组合拳，和之前大致相似，意在缓和贬值预期，但此举料消耗一定的外储；虽说美指反弹持续性待考，但当前监管层仍是市场主要的交易对手，较容易形成一致预期，汇率市场化之路仍阻且长。

--路透调查：中国当局干预后人民币空头更加戒慎恐惧；亚币前景改善

一份路透调查结果显示，对人民币的空头押注可能已自五个月高点回落，此前人民币跌破关键心理水准时，中国央行疑似进行干预给予支撑。

--离岸人民币：人民币6月全球货币支付份额不及加元，但仍居全球第六--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)称，尽管全球人民币业务持续增长，但加拿大元已经反超人民币，占全球支付货币份额的1.96%；人民币屈居第六位，份额为1.72%。

--人民币汇率：6月实际与名义有效汇率均降至20个月新低，且降幅扩大--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，6月人民币实际有效汇率指数较上月降1.64%至123.14，创20个月新低，降幅较上月的0.86%有所扩大。6月人民币名义有效汇率指数降1.31%至119.49，亦创20个月新低，上月为降0.19%。

【证券/行业】

--中港个股：万科举报宝能资管计划违法违规，提请监管层核查其操纵市场行为

中国最大房地产企业--万科再次出招回击宝能，向证监会举报宝能资管计划违法违规，并提请监管机构核查钜盛华增持万科股份过程中连续交易、约定交易、尾市交易等证券市场操纵行为。之后深交所分别向万科和钜盛华发出监管函，要求完善信息披露。

--中国基金：公募基金二季度盈利767.3亿，混合型基金成创收大户--报载

随着逾百家基金公司旗下基金披露二季报，中国证券报周五援引天相投顾数据显示，公募基金二季度盈利767.3亿元人民币，扭转一季度大幅亏损局面，整体规模小升至7.96万亿元。在基金公司中，天弘基金当前规模最大，嘉实基金当期利润最高。

--中港个股：民生银行副董事长卢志强近日大举增持该行A股股份

据香港联交所披露数据，中国民生银行副董事长卢志强上周大举增持民生银行A股，初步估算其投入资金规模约75亿元人民币。

--香港个股：郑州银行拟申请A股IPO，集资提高资本充足水平

总部位于河南省的中国城市商业银行--郑州银行称，拟申请进行A股首次公开发行（IPO），发行数量不超过6亿股，占公司已发行总股本的11.27%，集资用于充实该行核心一级资本，提高资本充足水平。(完)