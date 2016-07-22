中国重要财经新闻一周回顾

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
以下为路透中文新闻为您整理的一周(7月18日-7月22日)中国重要财经新闻：
【政经】
--中国经济：面临较大下行压力，将保持稳健货币政策--总理
中国国务院总理李克强称，中国经济仍面临较大下行压力，但基本面向好的局面没有改变，中国将保持稳健的货币政策，积极财政政策仍有回旋余地。中国政府债务率并不高，将继续维持汇率稳定。
--中国经济：推进军工企业专业化重组，积极稳妥推进混合所有制试点--国务院
中国国务院日前表示，要深化国防科技工业体制改革，进一步打破行业封闭，推进军工企业专业化重组；扩大引入社会资本，积极稳妥推进混合所有制改革试点。
--中国经济：推动物流与“双创”结合，加大用地等政策支持--常务会议
中国国务院召开常务会议部署推进互联网+物流，推动物流与“双创”结合，加大用地等政策支持，鼓励金融机构重点支持小微物流企业发展。
--中国政策：国务院调整自贸区相关法规，松绑外商投资范围并由核准改备案
为保障自由贸易试验区有关改革开放措施依法顺利实施，中国国务院发布关于在自贸区暂时调整相关法规的决定，松绑外商投资范围，同时暂时停止实施外商投资项目核准（国务院规定对国内投资项目保留核准的除外），改为备案管理。
--中国就业：2050年劳动年龄人口将降至7亿左右，延迟退休要“小步慢提”--人社部
中国人力资源和社会保障部称，2030年以后中国劳动年龄人口会出现一个大幅下降的过程，平均以每年760万人的速度减少，到2050年会由2030年的8.3亿降到7亿左右。
--中国能源：周五起下调成品油价格，国内汽油价格每吨下调155元--发改委
中国国家发改委周四称，自7月21日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低155元和150元人民币，为年内第二次下调。这也是发改委今年以来第五次调整成品油价格。
--中国交通：2020年铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里--发改委
根据中国国家发展改革委员会发布的《中长期铁路网规划》，到2020年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市。
--中国经济：支持铁路总公司扩大发行铁路债券，扩大铁路发展基金规模--发改委
中国国家发展改革委员会基础产业司司长费志荣表示，支持铁路总公司扩大发行铁路债券，扩大铁路发展基金规模，鼓励社会资本投资建设铁路，国家现有的铁路都向社会资本开放。
--中国房地产：6月70城房价续涨但环比升势续放缓，高位筑顶迹象初显
最新数据显示中国房地产市场仍在高位运行，6月房价同环比均续涨，不过在部分城市相继推出限制措施以及需求前期大量预支的影响下，房价环比涨幅连续两月收窄，高位筑顶迹象初露。
--中国经济：货币政策陷入流动性陷阱，建议财政赤字率提高到4-5%--央行官员
中国央行调统司司长盛松成认为，现在货币政策有一点陷入流动性陷阱的现象，货币政策有效而有限，需要积极的财政政策相配合，建议适当增加政府债务发行，提高财政赤字率到4-5%，保持经济的平稳较快增长。
--中国数据：6月非金融对外直接投资同比增44.9%，上半年ODI规模超FDI
中国商务部公布，6月非金融对外直接投资(ODI)同比增长44.9%至153.4亿美元，上半年ODI增58.7%至888.6亿美元，规模已超实际使用外资金额（FDI）。
--中国经济：开展金融机构持有企业股权试点，完善境外发债备案制--国务院
中国国务院日前表示，将开展金融机构以适当方式依法持有企业股权的试点，并稳步放宽境内企业和金融机构赴境外融资，完善境外发债备案制，募集低成本外汇资金。
--路透调查：2016年中国经济增速料放缓至6.5%，央行料再祭出政策支持
一项路透调查显示，中国今年经济增速料放缓至6.5%，即政府目标区间的低端，尽管政府加大支出，而且央行料进一步放松政策，阻止经济出现更大程度地放缓。
--亚洲经济：大中国区110家企业跻身财富500强，万科万达京东等首次上榜
在最新披露的2016年《财富》全球500强榜单中，大中国区有110家企业上榜（含台湾企业七家），其中新上榜和重新上榜的企业达13家，万科、大连万达集团、恒大集团等知名房地产企业、电子商务公司京东、家电巨头美的集团等首次上榜。
--中国央企：中粮将改组为国有资本投资公司，分类分层推进混改
中国粮油业务两大央企--中粮集团与中纺集团正式战略重组，同时中粮集团国有资本投资公司改革试点亦开始系统启动，旗下不同业务将分类分层推进混合所有制与股权多元化。
【金融】
--中国央行：加大政策支持，优先满足抗灾救灾和灾后重建信贷资金需求
中国部分地区近期防汛抗洪抢险救灾形势严峻，中国央行下发通知，要求加大政策支持力度，优先满足抗灾救灾和灾后重建必要的信贷资金需求；同时要全面摸清信贷资产损失情况，做好对因灾形成的不良债务的处置工作，促进受灾企业尽快恢复生产和正常经营。
--中国央行：房地产和消费贷款增长较快，6月末个人购房贷款余额同比增逾三成
中国人民银行公布贷款投向统计报告显示，上半年房地产贷款和住户消费性贷款增长较快，截至6月末个人购房贷款余额同比增逾三成。
--中国金融：中投公司2015年境外投资组合净收益率为-2.96%--财新
据财新网报导，全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司公布2015年报，截至去年底，中投公司境外投资组合全年净收益率为-2.96%，而2014年的收益率为5.47%。
--中国保险：保险业要为过剩产能行业并购重组提供资金支持--保监会主席
中国保监会主席项俊波表示，“十三五”（2016-2020年）期间，保险业要积极探索新路径，更好地服务国家供给侧结构性改革和实体经济发展大局，保险业要为过剩产能行业的并购重组提供资金支持。
--中国保险：上半年原保险保费收入同比增37%，增速较前五月续降--保监会
中国保监会公布数据显示，今年上半年保险业原保险保费收入18,812.82亿元人民币，同比增长37.29%，同比增幅较前五月的38.18%进一步下滑。
--中国金融：环境信息披露主体范围应扩至上市公司和发债企业--央行专家
中国央行研究局首席经济学家马骏表示，企业的环境信息披露是发展绿色金融的重要基础，下一步应考虑扩大披露主体范围，推动上市公司和发债企业披露环境信息，经过几年的过渡扩大到整个资本市场。
--中国金融：屠光绍出任中投公司副董事长、总经理--公司网站
全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司称，经国务院决定，董事会审议通过，屠光绍任中投公司副董事长、总经理，李克平不再担任中投公司副董事长、总经理兼首席投资官职务。
【固定收益】
--中国央行：周一对14家金融机构开展2,270亿元MLF操作，利率与上期持平
中国央行周一称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合7月下旬中期借贷便利（MLF）到期2,185亿元人民币，央行当日对14家金融机构开展MLF操作共2,270亿元。其中三个月期530亿元、六个月1,345亿元、一年期395亿元，利率与上期持平。
--中国债市：定向地方政府债可进行质押式回购和买断式回购交易
中国外汇交易中心官方微信公告称，截至目前，浙江省、内蒙古自治区、甘肃省、河南省、青海省、江苏省、辽宁省于2015-2016年发行的定向地方政府债已全部上市流通，可在本币交易系统中进行质押式回购和买断式回购交易。
--中国信用债：东北特钢集团称15东特钢PPN002未能足额偿付利息
中国东北特殊钢集团系列性债券违约再添一例，公司公告称，应于周一（18日）付息的2015年度第二期非公开定向债务融资工具（PPN）15东特钢PPN002，公司未能筹措足额偿债资金，本期利息不能按期足额偿付，已构成实质性违约。
--中国新债：新开发银行计划未来六个月再度发行100亿元绿色债券--新华
继本周一(18日)金砖国家新开发银行在中国银行间债市首度发行30亿元绿色金融债后，新华社报导称，该银行在未来六个月内还将在华再度发行100亿元人民币的绿色债券。
【外汇】
--中国外汇：跨境资金流动将保持稳定，人民币汇率预期总体趋稳--外管局
中国国家外汇管理局发言人王春英称，目前中国外汇储备充裕，抵御跨境资本流动压力较强，未来有信心保持跨境资金流动稳定。人民币贬值预期逐渐减弱，汇率预期总体趋向稳定。外管局并公布，6月银行结售汇逆差128亿美元，与上月水平基本相当；上半年逆差1,738亿美元，跨境资金流出压力减缓。
--《人民币综述》货币锚遭遇窘境，汇率市场化之路仍阻且长
中国监管层近日疑似在6.7元关口出手维稳，再度引发市场关注，当然维稳手段依旧是组合拳，和之前大致相似，意在缓和贬值预期，但此举料消耗一定的外储；虽说美指反弹持续性待考，但当前监管层仍是市场主要的交易对手，较容易形成一致预期，汇率市场化之路仍阻且长。
--路透调查：中国当局干预后人民币空头更加戒慎恐惧；亚币前景改善
一份路透调查结果显示，对人民币的空头押注可能已自五个月高点回落，此前人民币跌破关键心理水准时，中国央行疑似进行干预给予支撑。
--离岸人民币：人民币6月全球货币支付份额不及加元，但仍居全球第六--SWIFT
环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)称，尽管全球人民币业务持续增长，但加拿大元已经反超人民币，占全球支付货币份额的1.96%；人民币屈居第六位，份额为1.72%。
--人民币汇率：6月实际与名义有效汇率均降至20个月新低，且降幅扩大--BIS
国际清算银行(BIS)最新公布，6月人民币实际有效汇率指数较上月降1.64%至123.14，创20个月新低，降幅较上月的0.86%有所扩大。6月人民币名义有效汇率指数降1.31%至119.49，亦创20个月新低，上月为降0.19%。
【证券/行业】
--中港个股：万科举报宝能资管计划违法违规，提请监管层核查其操纵市场行为
中国最大房地产企业--万科再次出招回击宝能，向证监会举报宝能资管计划违法违规，并提请监管机构核查钜盛华增持万科股份过程中连续交易、约定交易、尾市交易等证券市场操纵行为。之后深交所分别向万科和钜盛华发出监管函，要求完善信息披露。
--中国基金：公募基金二季度盈利767.3亿，混合型基金成创收大户--报载
随着逾百家基金公司旗下基金披露二季报，中国证券报周五援引天相投顾数据显示，公募基金二季度盈利767.3亿元人民币，扭转一季度大幅亏损局面，整体规模小升至7.96万亿元。在基金公司中，天弘基金当前规模最大，嘉实基金当期利润最高。
--中港个股：民生银行副董事长卢志强近日大举增持该行A股股份
据香港联交所披露数据，中国民生银行副董事长卢志强上周大举增持民生银行A股，初步估算其投入资金规模约75亿元人民币。
--香港个股：郑州银行拟申请A股IPO，集资提高资本充足水平
总部位于河南省的中国城市商业银行--郑州银行称，拟申请进行A股首次公开发行（IPO），发行数量不超过6亿股，占公司已发行总股本的11.27%，集资用于充实该行核心一级资本，提高资本充足水平。(完)
(整理 林高丽; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。