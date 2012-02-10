本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(2月6日-2月10日)中国重要财经新闻:

**经济/政策**

--中国国务院总理温家宝在广东考察时强调,要从战略上考虑对欧洲关系,帮助稳定欧洲市场; 同时面对严峻形势,中国的进出口政策要总体保持稳定,且政策调整应鼓励性的多於限制性.

--中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,高於路透调查中值的4.1%,并结束此前连续五个月下降的趋势.同期工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨0.7%,略低於路透调查中值的上涨0.8%.

--外交部副部长崔天凯表示,中国将继续人民币汇率改革,不会因中国国家副主席习近平访美而调整汇率.中国将持续推进汇率改革.

--国家外汇管理局表示,中国近年来国际收支状况趋向基本平衡,预计2012年中国国际收支仍将保持顺差,但顺差将大幅减少,且波动加大,而且今年可能面临跨境资本频繁进出风险.

--外管局公布,去年第四季度,中国经常项目顺差598亿美元;资本和金融项目(含净误差与遗漏)逆差474亿美元.这是中国自2008年下半年双逆差以来,资本和金融项目首次呈现逆差.

--海关数据显示,1月出口同比下降0.5%,低於路透调查中值4.8%,是2009年11月以来最缓慢的月度出口增速;进口亦同比大幅下降15.3%,远低於路透调查中值增长0.5%,亦创2009年8月来最低水平.经季节调整後,1月出口同比增长10.3%,进口同比增长1.5%.

--中国人力资源和社会保障部及财政部等制定《促进就业规划(2011-2015)》称,"十二五"期间最低工资标准年均增长13%以上,城镇登记失业率控制在5%以内.

--中国商务部发布十二五(2011-2015年)促进零售业发展的指导意见,提出十二五时期的商品零售规模保持稳定较快增长,社会消费品零售总额及零售业增加值都要保持年均增长15%.

--工业和信息化部总工程师朱宏任称,今年中国工业增速适度减缓,但仍将整体运行在一个平稳较快的轨道区间,而受国内外经济环境中不稳定、不确定因素以及基数影响,一季度工业增长可能出现进一步减缓.

--国家发改委决定自2月8日起上调汽油、柴油零售价300元人民币/吨,至历史新高.此为中国今年以来首次调整成品油价格,亦为10个月来首次上调成品油价.

--中国国家信息中心报告预计,今年一季度中国宏观经济仍将呈现平稳回落态势,当季GDP(国内生产总值)料同比增长8.5%左右;并建议宏观经济政策针对经济领域存在突出问题,适时适度进行预调微调.

--中国人大财经委副主任吴晓灵表示,利率市场化的第一步不是放开存款利率的上限,而是放宽金融机构的市场准入,今年可以加大贷款利率下浮的幅度.

**金融/证券/保险**

--中央汇金公司称,拟支持工商银行(601398.SS)(1398.HK)等三大银行2011年分红比例继续下调5个百分点,农业银行(1288.HK)(601288.SS)分红比例维持不变.

--中国央行明确表示将加快信贷产品创新,继续推动信贷资产证券化等金融创新.并将加快服务方式创新,全面提升信贷政策导向力,促进经济发展方式转变和经济结构调整,引导信贷资源更多地向"三农"和民生领域倾斜.

--中国证监会有关部门负责人表示,房地产企业的融资并没有重新开闸,公布所有在审首次公开发行(IPO)企业名单意在提高市场透明度.

--针对新股询价过程中出现的问题,中国证监会有关部门负责人表示,证监会正计划委托第三方研究机构对全部已上市公司的行业市盈率进行研究,并动态公布结果供机构和投资者参考. 如果新股定价明显偏离行业市盈率,发行人及承销商或需说明定价依据.

--中国金融期货交易所发布套期保值与套利交易管理办法,在进一步优化套期保值管理业务的同时,引入了套利业务的制度措施.

--21世纪经济报 道报导称,此前因程序原因推迟颁布的中国版"巴塞尔协议III"重要组成部分《商业银行资本管理办法,现有望於今年7月1日起正式实施,虽然标准已较最初的讨论版本一再放宽,但整体而言仍高於国际标准.

--第一财经日报报导称,中国证监会已於近日召开了高收益债券座谈会,高收益债(垃圾债)相关办法有望在近期颁布,并且最快本月落地实施,而管理将实行备案制.

--中国金融期货交易所宣布,将於2月13日正式启动国债期货仿真交易.仿真交易将逐步对外开放,分批次发展期货公司、银行、证券、基金等机构投资者参与,并在适当时机推向全市场.

--两位消息人士透露,中国招商银行股份有限公司(3968.HK)(600036.SS)拟近期簿记发行200亿元人民币小微企业贷款专项金融债.

**行业/公司**

--中国证券报引述消息人士称,今年1月中国全社会用电量同比增速约为-7.5%,预计1-2月累计增速仅为5-6%.往年的1月由於临近春节,工业生产活动不活跃,全社会用电量增速均会下降, 但出现负增长是近年来少有的情况.

--中石油下属研究院报告预计,中国2012年石油表观消费量为4.93亿吨,同比增长5%,但增速低於近十年平均水平.今年成品油表观消费量预计同比增长6.4%,至2.78亿吨;原油加工量约为4.7亿吨,同比增5.4%.

--全球第二大个人电脑(PC)生产商--联想集团(0992.HK)第三财季净利同比升54%,胜市场预期;但受累于全球PC市场需求疲弱和泰国洪灾引起的电脑元件短缺,其增速亦创下四个季度以来的新低.

--经济放缓将令中国电力需求增长放缓,但"电荒"却有可能加剧.中国电力企业联合会预计, 今年电力增速由去年的11.7%回落至8.5%-10.5%之间,但预计最大电力缺口仍达3,000-4,000万千瓦,去年为超过3,000万千瓦.

--中国安徽芜湖市出台楼市微调政策,将对2012年购买自住普通商品住房免除契税,且购房面积在90及70平米以下给予相应补贴.未来或将有更多三四线城市加入鼓励刚性需求的行列.

--中国最大房地产公司--万科(000002.SZ)公告,今年1月实现销售金额122亿元人民币,较上年同期的201亿元下降39%.(完)

--整理 林高丽; 审校 张喜良

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