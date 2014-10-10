中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(10月8日-10日)中国重要财经新闻：

【经济/政策】

--中国经济：7.5%“底线”是误解，政策工具箱储备还很充足--总理

中国政府网周四援引国务院总理李克强讲话称，外界总误解7.5%是个底线，其实所谓“7.5%左右”就是高一点、低一点都可以；而且中国经济长期向好的基本面没有改变，政策工具箱储备还很充足。

--中国经济：用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措推进普遍性降费--总理

中国总理李克强周三部署下一阶段经济工作时指出，用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”；年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目。

--中国经济：对城市道路、供水、化肥等15类项目取消核准改为备案--国务院

中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议，决定对城市道路、供水、化肥等15类项目取消核准改为备案，并运用产业、用地、环保等相关政策和技术标准等手段，提高管理科学性和有效性。除少数另有规定外，境外投资项目一律取消核准。

--中国数据：汇丰9月服务业PMI小幅下滑，经济仍面临下行压力

和中国官方数据走势一致，汇丰中国9月服务业PMI亦小幅下滑，脱离上月触及的17个月高位。综合服务业和制造业PMI表现来看，分析人士认为中国经济仍面临下行压力，需要宽松货币和财政政策的支持。

--中国财政：深化预算管理改革，政府性债务作为硬指标纳入政绩考核--国务院

按照新修订的预算法，中国国务院发布关于深化预算管理制度改革的决定，对涉及财政预算、决算及地方政府债务等相关内容均做出明确规定，包括建立考核问责机制，把政府性债务作为一个硬指标纳入政绩考核。地方政府对其举借的债务负有偿还责任，中央政府实行不救助原则。

--全球贸易：没有中国的亚太贸易协定将是不完整的--中国副财长

中国财政部副部长朱光耀周三表示，如果没有中国的参与，美国、日本和其他亚太国家寻求达成的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)长期来看将是“不完整的”。

--中国贸易：10月15日起恢复煤炭进口关税，无烟煤实施3%最惠国税率

中国财政部周四称，自2014年10月15日起，取消无烟煤、炼焦煤、其他烟煤等燃料的零进口暂定税率，分别恢复实施3%-6%的最惠国税率。

--中国经济：去年全国社保基金总收入增长15%，支出增幅达20%--财政部

中国财政部周五公布数据显示，2013年全国社会保险基金总收入同比增长15%，总支出同比增长20%。前者较后者高出5个百分点。

--中国经济：降低物流成本，目标2020年物流业年均增长8%左右--规划

中国物流业已经步入转型升级的新阶段。国务院日前表示要着力降低物流成本，打破条块分隔和地区封锁，目标是到2020年物流业增加值年均增长8%左右，物流业增加值占国内生产总值的比重达到7.5%左右。

--中国经济:“十一”零售和餐饮业销售增12.1%，大众消费成亮点--商务部

中国商务部数据显示，今年“十一”黄金周期间，大众化消费成为节日市场突出亮点。据商务部监测，10月1日至7日，全国零售和餐饮企业实现销售额约9,750亿元人民币，比去年同期增长12.1%。

--《中国数据观测》三季度GDP成长率料放缓至7.3%，政策面存持续宽松要求

路透综合21家机构预测中值结果显示，三季度中国经济料延续放缓势头，GDP同比增速放慢至7.3%。分析人士表示，这要求继续采取宽松财政和货币政策为经济提供支撑。

--《中国数据观测》9月新增人民币贷款料低位反弹，M2同比增速基本稳定

路透调查的28家机构预测中值显示，中国9月新增人民币贷款预计为7,350亿元，9月末M2同比增速 基本稳定，料略升至12.9%。需求和供给共同制约信贷增长，但季末银行一般会加大贷款投放，对当月信贷增长有一定正面效应。

--《中国数据观测》9月出口料重现双位数增长，贸易顺差维持高位

最新路透调查结果显示，受外需改善及去年同期基数偏低影响，中国9月出口有望恢复双位数的增长速度，而进口则难有起色，这可能使贸易顺差扩大并继续保持在纪录高位附近。接受调查的20位分析师调查中值显示，9月出口和进口料分别同比增长11.8%和-2.7%， 当月贸易顺差料达410亿美元。

【金融/证券/保险】

--《独家新闻》中国拟将银行间外汇市场参与主体扩大至券商等非银机构

两位消息人士周三对路透表示，中国国家外汇管理局正计划扩大银行间外汇市场参与主体，拟将会员范围扩大至券商、保险、信托等非银行金融机构。

--中国外汇：坚持把防范跨境资金流动冲击作为外汇管理的关键--外管局长

中国国家外汇管理局局长易纲撰文称，坚持把防范跨境资金流动冲击作为外汇管理的关键。建立完善新的国际收支和跨境资本流动风险监测预警指标体系，探索新形势下新的风险应急管理手段和政策工具。

--中国央行：正研究RQDII制度，允许机构以人民币投资海外市场--官员

中国人民银行货币政策二司副巡视员王丹表示，央行正在研究设计人民币合格境内机构投资者(RQDII)制度，这项机制将允许机构投资者以人民币直接投资海外市场；并将推动建立合格境内个人投资者(QDII2)机制，允许个人投资境外市场。

--《分析》公开市场延续量稳价平操作，中国货币政策偏宽松基调难改

四季度伊始，中国央行公开市场延续量价稳定的正回购操作，不过受到期资金量攀升扰动，本周转向净投放260亿元人民币。业内人士认为，近期稳增长力道再加码，但实效有待检验，加之市场预期美联储升息时机或推后，短期中国货币政策偏宽松基调仍将不改。

--中国金融：防民间金融交叉感染风险，推广民间融资备案管理--央行官员

上海证券报周三引述中国人民银行副行长潘功胜称，民间金融是把双刃剑，特别要注意民间金融和正规金融体系之间的风险交叉传染，将总结推广民间融资备案管理等试点经验。

--中港个股：交通银行完成首单境外二级资本债券发行

按资产计中国第五大银行--交通银行周二晚宣布，近日完成境外二级资本债券发行，这是中资银行总行首次在境外直接发行巴塞尔III二级资本工具。

--中国金融：上海自贸区金融扶持政策可在深圳前海试验和落地--报载

上海自贸区的金融创新有望在国内被进一步复制。中国证券报周四引述来自深圳市金融办的消息报导称，已在上海自贸区实施的金融扶持政策，可在深圳前海试验和落地。

--中国保险：保监会放开投连险非标投资限制，但禁止开展通道业务--报载

投资风格相对保守的保险资金，也在逐步放开对非标资产的配置限制。上海证券报周四报导，中国保监会近期下发相关文件征求业内意见，明确强调投连险的投资品种可以包括：虽不具有公开交易市场但具有稳定收益预期的非标准化债权资产。

--中国金融：农行联手伦敦证交所，拟推首款人民币GDR--报载

第一财经日报周五报导称，中国农业银行正与伦敦证券交易所集团合作推出人民币GDR产品，以在跨境人民币产品方面寻求突破。农行并已联合部分券商成立专门的工作组，对该项业务进行推动。

--中国债市：9月托管量增2,681亿元，基金取代银行单月增量居首--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，9月末债券托管余额28.27万亿元人民币，当月增加2,680.52亿元，结束此前连续三月逾3,000亿元的高增长势头。

--中国基金：9月QFII A股基金升3.27%，逊于国内同行--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，9月中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩上升3.27%，逊于国内股票型基金。

【行业/公司】

--中国房地产：限贷松绑超预期，或将全面利好供需两端--中指院报告

中国指数研究院周四提供的报告称，央行放松限贷加强信贷支持力度，限贷松绑超预期，改善及部分投资需求释放，增强市场向好信心，或将全面利好供需两端。

--中港个股：建行出台房贷新政执行细则，明确首套房利率可打七折

在中国央行发布“认贷不认房”新政后，国内第二大银行--建设银行周四出台执行细则明确，对于贷款购买首套自住房的家庭，贷款最低首付款比例为30%，贷款利率下限为贷款基准利率的0.7倍。

--中国房地产：北京普通住宅认定标准周三起放宽，五环内总价上限468万元

随着中国房贷政策的松动，北京从周三起将普通住宅认定标准放宽，调整后的标准是五环内单价在每平方米39,600元人民币，总价上限为468万元；普通住宅的买卖可以享受契税、营业税等税收优惠政策。

--中港个股：万科前9月销售金额约1,490.6亿元，同比增长16%

中国最大房地产企业--万科周四公告称，前九个月公司累计实现销售面积1,263.8万平方米，销售金额1,490.6亿元人民币，同比分别增长15%和16%。

--《独家新闻》中国和欧盟接近达成解决电信贸易争端的协议--消息

了解情况的消息人士透露，中国和欧盟接近在月底达成一项协议，以解决长期以来的电信贸易争端，两大贸易伙伴间争议最大的一个问题可能得以了结。

--中国个股：11超日债本息有望全额受偿,高收益债料迎来投资利好

陷入债务危机和经营困境的中国光伏企业上海超日太阳能科技有限公司周三公布其重整计划草案。在公司采用资本公积转增股本引入江苏协鑫等投资人的同时，11超日债的兑付也引入了新的外部担保机制，并有望得到全额偿付。(完)

(整理 张喜良; 审校 黄凯)

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