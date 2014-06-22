金融产品存款化是金融结构调整的最大障碍--财经委副主任

路透北京6月22日 - 全国人大财经委副主任委员吴晓灵周六指出，当前中国金融产品存款化现象严重，只要承诺保本的理财产品本质都是存款。金融产品存款化是财富管理理念的障碍，也是中国金融结构调整的最大障碍。

她指出，中国财富管理市场中的资金管理最大缺陷就是没有让投资人接受风险自担的理念。应该把保本的和不保本的理财产品用不同的名称加以区分，让金融产品名副实归，才能维护市场的稳健和发展。

据新浪网报导，吴晓灵在青岛举行的“2014金家岭财富论坛”上表示，理财产品到目前为止分成了两类，一类是保本的就是结构性存款，而不保本的其实就是公募投资基金，那么老百姓就应接受公募基金跌破的现实，银行也不必为这些不保本的理财产品刚性兑付。

她认为，将部分银行承担风险的产品和部分银行不承担风险的产品同样冠以理财产品的大名称，混淆不同法律关系，不利于市场健康发展。法律关系不清，销售中的误导，维护信誉的需要，使得许多财富资金管理出现刚性兑付。

她指出，承诺保本与极可能保本是性质不同两种融资方式，而金融机构在推销产品的时候，往往就把那些极有可能保本的产品和存款产品混淆在一起。

因此当产品出现风险的时候，由于风险提示没有真正到位或在销售中的一些误导，销售机构不敢理直气壮去打官司，为了维护自己的信誉，只能或明或暗把产品兑付掉，使得投资者自担责任，卖者尽责，买者自负这样的理念并没有树立起来。

吴晓灵表示，中国金融市场存在两个极大的扭曲，即刚性兑付抬高了无风险收益率，减少了实业发展的资金可获得性，过度依赖担保使资金配置效率低下。

她谈到，目前资金管理的很多产品，基本上是一种类存款产品，而银行发行的这些理财产品，客户把它视同高息存款的可能性就更大。在这样的无风险、高收益率产品的比较之下，很难有资金愿意投向实业。

她认为，只有让风险暴露才能降低无风险收益率水平，才能够让资金流向希望流向的地方。由于社会上这种无风险收益率的提高，甚至政府债券的利率也被迫提高成本，这实际不利于实体经济和政府的运作。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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