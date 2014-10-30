金融改革短期冲击银行盈利 需考虑市场承受度--银监会副主席

路透北京10月30日 - 中国银监会副主席王兆星周四表示，金融改革短期内会对银行业的经营模式和盈利能力带来严重冲击，对中小商业银行来说是一种压力测试。

王兆星在金融街论坛上称，金融改革需要将改革实施的力度与市场主体可承受的程度结合起来，既确保改革稳妥有序推进，又同步关注金融体系发展的稳健性和风险变化的多样性。

“深化金融改革的一个重要目的是提高金融配置效率，打破不合时宜的限制，打破限制金融创新的一些金融管制。”他指出。

对未来金融创新方向，王兆星称，银监会将探索扩大资产证券化中基础资产范围，鼓励三农、小微企业、西部开发等信贷资产支持的证券，对此，银监会将持续推进。

他指出，金融创新应该是规范化的创新，不应该超越金融机构自我的风险管控能力，更不应该成为对监管法规和监管标准的突破和规避，必须把握好金融创新与防范风险的平衡，做到鼓励与规范并举。

此前，中国人民银行研究局局长陆磊称，互联网金融对传统金融带来宏观冲击和微观的结构性冲击，需要重新对互联网金融进行评价和设计监管模式。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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