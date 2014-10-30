金融改革短期冲击银行盈利 需考虑市场承受度--银监会副主席

中钢协会员企业1-3月实现利润233亿元 但资产负债率仍接近70%
路透北京4月26日 - 中国钢铁工业协会周三称，总体看一季度钢铁行业开局良好，会员钢铁企业累计实现利润232.84亿元人民币，上年同期为亏损87.78亿元；累计实现销售收入8,393.26亿元，同比增长40.16%。
路透北京10月30日 - 中国银监会副主席王兆星周四表示，金融改革短期内会对银行业的经营模式和盈利能力带来严重冲击，对中小商业银行来说是一种压力测试。
王兆星在金融街论坛上称，金融改革需要将改革实施的力度与市场主体可承受的程度结合起来，既确保改革稳妥有序推进，又同步关注金融体系发展的稳健性和风险变化的多样性。
“深化金融改革的一个重要目的是提高金融配置效率，打破不合时宜的限制，打破限制金融创新的一些金融管制。”他指出。
对未来金融创新方向，王兆星称，银监会将探索扩大资产证券化中基础资产范围，鼓励三农、小微企业、西部开发等信贷资产支持的证券，对此，银监会将持续推进。
他指出，金融创新应该是规范化的创新，不应该超越金融机构自我的风险管控能力，更不应该成为对监管法规和监管标准的突破和规避，必须把握好金融创新与防范风险的平衡，做到鼓励与规范并举。
此前，中国人民银行研究局局长陆磊称，互联网金融对传统金融带来宏观冲击和微观的结构性冲击，需要重新对互联网金融进行评价和设计监管模式。（完）
(发稿 李贺; 审校 曾祥进)
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路透北京4月26日 - 中国国家发展改革委周二召开统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。