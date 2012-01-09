金融服务实体经济料成中国金融改革基本原则--兴业银行

* "金融服务实体经济"料成中国金融改革发展的基本原则

* 政策导向是努力减弱股市和楼市的投机氛围

* 股市"政策底"到来,"实际运行底"有待具体政策落实

* 利率市场化料为解决"融资贵"途径

* 期待征信平台便利小微企业融资

路透北京1月9日电---中国兴业银行首席经济学家鲁政委最新研究报告称,上周召开的全国金融工作会议以"金融服务实体经济"为核心,预计这也将成为未来中国金融改革和发展的基本原则.

鲁政委称,根据会议的描述,"虚拟经济"的典型表现是"以钱炒钱"、"过度自我循环和膨胀",因而不能简单将某些市场或金融产品就等同于就是"虚拟经济".

"这意味着,未来政策的导向是努力减弱股市和楼市的投机氛围.自然,如果衍生品有利於市场和实体经济发展,也在支持范围内."他说.

中国总理温家宝在周末结束的全国金融工作会议上,再度呼吁要加强信贷对实体经济的支持.他指出要坚持金融服务实体经济的本质要求,坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱.

鲁政委还分析指出,会议喊出了"提振股市信心"的口号,并要求"抓紧完善发行、退市和分红制度","保护投资者合法权益".

"这意味着,股市的'政策意愿底'已经出现.但市场的'实际运行底'是否到来,还得视未来出台的具体措施及其落实情况."他提出.

中国股市沪综指.SSEC周一早盘收报2,194.567点,上涨1.44%.但该指数去年累计走低近21.7%.

温家宝在全国金融工作会议上还提到,要深化新股发行制度市场化改革,抓紧完善发行、退市和分红制度,加强股市监管,促进一级市场和二级市场协调健康发展,提振股市信心.

而对於此前市场热议的金融国资委,最终未能在本次会议上成型,鲁政委认为,其实符合预期.但仍然认为中国未来需要建立至少是副总理级以上统辖的"金融系统性风险监督委员会".

温家宝在金融工作会议上共谈到八项未来金融改革目标,包括继续稳妥有序推进人民币资本项目可兑换,提高外汇储备经营管理水平;进一步完善人民币汇率形成机制.

**关注实体经济融资问题**

如何解决实体经济运行中的难题成为当下各方面的关注焦点.报告分析称,解决"融资难"是早有提出,而解决"融资贵",则是首次见诸官方文件,若通过"坚持市场配置金融资源的改革导向",就自然是指要通过利率市场化来加以解决.

"从先行国家的经验来看,利率市场化的过程,必然是伴随着的新的金融组织、新的金融产品和新的金融服务模式出现的过程.在中国,当然也是'民间资本进入金融服务领域'的过程."他表示.

而在汇率自由化方面,会议要求"进一步完善人民币汇率形成机制","稳妥有序推进人民币资本项目可兑换",这都是推进汇率形成机制改革内容的明确表述.

会议还提到要"建立金融业统一征信平台"而非"健全/完善"的提法.鲁政委认为这暗示此平台内容和功能之强大,将远超目前人民银行的征信系统,後者很可能只是将要"建立"的平台中的一个模块.

他分析称,考虑小微企业融资难、融资贵最核心的瓶颈是'信息不对称',若这一'统一征信平台'能够连接人民银行、银监会、证监会等相关部委以提供小微企业和企业主更为全面、丰富的信用信息的话,融资难、融资贵将可以得到显着缓解.

温家宝在会议中提到,要建立金融业统一征信平台,完善登记、托管、支付、 清算等金融基础设施,加强消费者权益保护.(完)

--发稿 李然; 审校 丁淑琴

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